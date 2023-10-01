سقوط 343 مخالفاً للإقامة

وطن النهار

تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 343 مخالفاً من مختلف الجنسيات في (الشويخ الصناعية- الفروانية- حولي- مبارك الكبير- السالمية- المرقاب) وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة. وفي التفاصيل انه ضمن جهود وزارة الداخلية في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 343 مخالفاً من مختلف الجنسيات في مناطق الشويخ الصناعية والفروانية وحولي ومبارك الكبير والسالمية والمرقاب، منهم 340 مخالفاً لقانون الاقامة والعمل و2 في معهد للمساج وشخص غير لائق طبياً، وتمت احالتهم الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

