الهاجري: الكويت حققت إنجازات بارزة في طب المسالك البولية

وطن النهار

أكد رئيس الرابطة الكويتية لجراحة المسالك البولية د. دليم الهاجري أن الكويت حققت إنجازات بارزة في مجال طب وجراحة المسالك البولية تستقطب اهتمام ومتابعة المؤتمرات الطبية الاقليمية والعالمية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع (كونا) خلال حضوره المؤتمر السنوي الـ20 للجمعية الآسيوية لجراحة المسالك البولية الذي انطلق في دبي بحضور 250 خبيرا عالميا وأكثر من 2500 مشارك من 75 دولة ويختتم فعالياته غدا الأحد. وأكد الهاجري ان الكويت باتت اليوم محط اهتمام أطباء وجراحي المسالك البولية في الوطن العربي والعالم،

مبينا انها ستستضيف المؤتمر السنوي العربي الـ20 بالتزامن مع المؤتمر السنوي الكويتي الـ16 في جراحة المسالك البولية في نوفمبر المقبل بمشاركة دولية. وأوضح ان المشاركة الكويتية العالية المستوى في هذا المؤتمر الذي يعد ثالث اكبر مؤتمر على مستوى العالم دليل على الاهتمام بتطوير القطاع الصحي، معربا عن تقديره للدعم والاهتمام من قبل القيادة السياسية ووزارة الصحة والقيادات بها لرفع مستوى الخدمة والكفاءة الطبية بالكويت.

ولفت إلى أن الكويت تشارك في هذا الملتقى العلمي بأوراق عمل ومحاضرات علمية وادارة جلسات نقاشية بحضور أربعة أطباء كويتيين من الاستشاريين في جراحة المسالك البولية والمناظير والروبوت يقدمون خبراتهم في مجال جراحة المسالك البولية من بين أكثر من 250 خبيرا عالميا يمثلون أهم المراكز الطبية العالمية.

