ملتقى العلاقات الرقمية يختتم أعماله اليوم

وطن النهار

تنظم جمعية العلاقات العامة، اليوم الحفل الختامي لملتقى «آفاق وتوقعات» في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس الفخري للجمعية الشيخ خالد العبد الله، بمشاركة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الإعلام وبنك وربة وشركة زين وبنك بوبيان والهيئة العامة للشباب ومجموعة الساير القابضة ومستشفى السيف ومجموعة الخليج للتأمين. الجدير بالذكر أن فعاليات الملتقى بدأت منذ أسبوع وشملت أربع دورات تدريبية على مدى أربعة أيام، وفي الدورة التدريبية «الأساليب الحديثة في تنظيم الأنشطة والفعاليات» استعرض رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال جاسم النصرالله مختلف جوانب تنظيم الفعاليات، من التخطيط إلى التنفيذ والتقييم، بالإضافة إلى المهارات والأدوات اللازمة لتنظيم فعاليات ناجحة ومتميزة. وأضاف النصرالله إن تنظيم الفعاليات يعتبر جزءا مهما من استراتيجيات التسويق والتواصل للمنظمات والشركات، مشددا على أهمية التزود بالمهارات الضرورية لتخطيط وتنظيم فعاليات مميزة، مبينا دور التنظيم الجيد للفعاليات في تحقيق أهداف التسويق والتواصل وإدارة عمليات التسجيل وتسهيل عملية الحضور والتواصل مع المشاركين، بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الجمهور المستهدف وتوقع احتياجاتهم وتفضيلاتهم، وإدارة المتحدثين والمشاركين، وجمع الملاحظات وتقييم مدى نجاح الفعالية، مؤكدا أهمية اختيار المكان المناسب لنوع الفعالية. وتابع أن من أهم مقومات النجاح التخطيط لتجهيزات الصوت والضوء والتقنيات اللازمة وتحليل الأداء واستخلاص الدروس للاستفادة منها في الفعاليات المستقبلية، مع الحرص على تحديد الجدول الزمني للفعالية وترتيب الفقرات والجلسات.