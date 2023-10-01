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وطن النهار

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«المباحث» أسقطت أوكاراً لممارسة الرذيلة في 4 مناطق


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رجال المباحث الجنائية لايزالون مستمرين في مداهمة أوكار الرذيلة، فقد تمكنوا من ضبط 34 شخصاً في 16 قضية منفصلة بتهمة (ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة) مقابل مبالغ مالية في (المهبولة- المنقف- السالمية- الفروانية). وفي التفاصيل انه ‏استمراراً لرصد ومتابعة كافة الظواهر السلبية المخالفة للآداب العامة والحسابات التي تقوم على ترويج الرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في ادارة حماية الآداب العامة من ضبط 34 شخصاً في 16 قضية منفصلة بتهمة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة) ومعاهد المساج المخالفة في مختلف محافظات البلاد، وتمت احالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط 30 شخصاً في 15 قضية منفصلة بتهمة‏ (ممارسة الرذيلة ومخالفة الآداب العامة) مقابل مبالغ مالية في المهبولة والمنقف والسالمية وحولي وتمت احالتهم إلى الجهات المختصة.


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