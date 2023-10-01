«الإطفاء» أخمدت حريقين في حولي وشارع أحمد الجابر

وطن النهار

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تمكنت فرق الإطفاء من اخماد حريق بعمارة بشارع أحمد الجابر دون وقوع إصابات تذكر.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق عماره في شارع أحمد الجابر، فتوجهت فرق إطفاء من مراكز المدينة والهلالي إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في مطبخ على سطح العمارة وقد باشرت الفرق بعملية إخلاء العمارة ومكافحة الحريق والسيطرة عليه واخماده دون وقوع اي اصابات تذكر.

وتمكن رجال الإطفاء كذلك من السيطرة على حريق شقة في عمارة بمنطقة حولي دون وقوع إصابات تذكر.

وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق إطفاء من مراكز حولي والسالمية إلى موقع البلاغ وعند وصول الفرق تبين أن الحريق ناتج عن تسرب غاز في المطبخ وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي اصابات تذكر.

