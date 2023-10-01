البرجس: متطوعو «الهلال الأحمر».. يحتاجون للتأهيل النفسي

وطن النهار

كشفت أمين عام جمعية الهلال الأحمر الكويتي مها برجس البرجس، عن خريطة المساعدات التي تقدمها دولة الكويت، من خلال الهلال الأحمر، إلى الأشقاء في المغرب وليبيا والسودان واليمن وعدد من الدول العربية والأجنبية، وأكدت أن العمل يجري على قدم وساق على مدار 24 ساعة لتوفير الدعم اللازم وإغاثة المنكوبين جراء زلزال المغرب، وفيضانات ليبيا، وضحايا الاضطرابات في السودان واليمن وسورية، بل يمتد دور الهلال الأحمر إلى أوكرانيا والروهينجا وعدد من المنكوبين حول العالم، دون تمييز أو تفرقة على أساس جنسية أو أو دين أو منطقة، مشددة على مبادئ وقيم الهلال الأحمر والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر والتي تتمحور حول: الإنسانية، وعدم التحيز، والاستقلال، والحياد، والتطوع، والوحدة، والعالمية.

البرجس التي فازت أخيرا بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ، لتكون بذلك أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب في تاريخ الحركة، أعربت عن فخرها واعتزازها بهذا المنصب الذي يؤكد ثقة الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر في المرأة الكويتية، وثمنت هذا الثقة التي تحملها المزيد من البذل والعطاء.

في حوار مع (النهار) استعرضت البرجس خريطة العمل التطوعي داخل الهلال الأحمر، هذه المؤسسة العريقة في العمل الإنساني من عقود داخل الكويت وخارجها، وأكدت في غير موضع استعداد جميع فرق الهلال الأحمر الكويتي للتدخل السريع وتقديم جميع الخدمات الممكنة جراء الكوارث على

اختلاف طبيعتها وأماكن حدوثها، مشيرة إلى أن فكرة (التدخل السريع) قيمة مهمة وأساسية في أدبيات الحركة الدولية للإغاثة، سواء من حيث سرعة الاستجابة بالتبرع لدعم أنشطة العمل الإنساني، أو التدخل السريع في عمليات الإنقاذ والإغاثة في مكان الكارثة، زلزالاً كان أو فيضانا أو حريقاً أو أي كارثة أخرى، تكون فرق المتطوعين داخل الهلال الأحمر الكويتي على أتم الاستعداد للتضحية والبذل والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وقالت البرجس أن مفاهيم العمل الإنساني والتطوعي تطورت واتسعت لتشمل مفاهيم حديثة مثل حماية البيئة والتوعية من آثار اضطرابات المناخ، لافتة إلى أن الهلال الأحمر شريك في هذه الحملات مع عدد من مؤسسات الدولة ذات الصلة، كما يتضمن دور الهلال الأحمر التأهيل النفسي والاجتماعي للناجين من الكوارث، وحتى متطوعو الهلال الأحمر أنفسهم يتعرضون لبرامج تأهيل نفسي بعد مشاركتهم في مناطق الكوارث من هول ما يشاهدونه من جثث وأشلاء ومشاهد صعبة على النفس البشرية.

وشددت البرجس على أهمية التعليم في المناطق المضطربة والمنكوبة، وذكرت سورية على سبيل المثال، حيث أجيال من الأطفال يحرمون من التعليم منذ سنوات، لذلك بادر الهلال الأحمر بدعم تعليم الأطفال السوريين في مخيمات اللاجئين في لبنان، ونوهت بأن قضية التعليم تحظى باهتمام الهلال الأحمر سواء داخل الكويت من خلال دعم الطلبة غير القادرين، وخارجيا في مخيمات اللجوء في الدول المنكوبة بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية، مؤكدة أن التعليم والصحة هما بمثابة رئة المجتمع التي يتنفس من خلالها الاوكسجين وتضمن له الحياة.. وإلى تفاصيل أخرى كثيرة في سياق هذا اللقاء.

? ما أحدث أعمال (الهلال الأحمر الكويتي) الإغاثية جراء زلزال المغرب وفيضانات ليبيا ؟

? منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة في البلدين الشقيقين، كان الهلال الأحمر الكويتي من أول المبادرين بتقديم خدماته للأشقاء في المغرب وليبيا، وإن كان الوضع في ليبيا أكثر خطورة ومأساوية نتيجة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة الساحلية، وحتى الآن لا يزال جسر الإمداد الجوي مستمر من الكويت إلى ليبيا، وبلغ عدد الطائرات 8 طائرات، سواء من الهلال الأحمر أو من الجمعيات الأخرى، وذلك بإشراف وتنسيق من وزارتي الخارجية والدفاع، وهذه الطائرات محملة بالمواد الأساسية والأسرّة والأدوية والمستلزمات الطبية للمنكوبين، أيضا قام الهلال الأحمر الكويتي بإهداء سيارتي إسعاف إلى ليبيا، ومن دون مبالغة ما حدث في درنة يعد أكثر حادث مأساوي في المنطقة بعد زلزال سورية وتركيا، حيث بلغ عدد ضحايا الفيضانات في درنة حتى الآن حوالي 14 ألفاً، والمصابون والنازحون بالآلاف.

أما بالنسبة للمغرب، فالآن ونحن نتحدث في هذه الدردشة يتم تنظيم شحنة مساعدات إلى المغرب، وتضاف إلى سلسلة الدعم السابقة لدعم متضرري الزلزال، وتحمل المساعدات خياماً وأسرة وبطاطين ومستلزمات طبية.

? هل مساعدات الهلال الأحمر عبارة عن مستلزمات طبية فقط، أم ترافقها فرق دعم وإنقاذ ميداني، على سبيل المثال البحث عن أحياء تحت الأنقاض؟

? حسب طبيعة الكارثة، أحيانا تكون المساعدات عبارة عن مستلزمات طبية واسعافات ومواد معيشية، وأحيانا يقدم الهلال الأحمر فرقاً للدعم والعمل الميداني ومتخصصين في عمليات الإنقاذ في مختلف الكوارث مثل الزلازل والفيضانات والحرائق والكوارث البيئية الأخرى، وهذا ما حدث في المغرب على سبيل المثال، وأيضا في ليبيا تم تقديم فرق ميدانية للإغاثة، وسبق أن شارك متطوعون متخصصون من الهلال الأحمر الكويتي في انقاذ ضحايا الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية.

وفي الوقت نفسه وبجانب المساعدات التي قدمت إلى المغرب وليبيا، كان هناك دعم موجه إلى السودان، وقدمنا باخرة محملة بحوالي 190 طناً عبارة عن مستلزمات طبية وأدوية وغذاء، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وبدعم سفينة إمداد تابعة للبحرية المصرية، انطلقت من ميناء (سفاجا) المصري إلى ميناء (بور سودان) السوداني عبر البحر الأحمر، وبوجودنا تم تسليم الشاحنة إلى الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة السودانية.

وخلال نفس الوقت نفسه، وبالتزامن مع المساعدات إلى المغرب وليبيا والسودان، كان هناك فريق من الهلال الأحمر الكويتي، يقوم بتسليم محطة توليد الكهرباء إلى أوكرانيا عبر الهلال الأحمر البولندي، للمساهمة في الحد من آثار الحرب الدائرة هناك.

التأهيل النفسي

? هل يدخل ضمن المساعدات (التأهيل النفسي والاجتماعي) للناجين من الكوارث؟

? طبعا، الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر يقوم بهذا الدور، من خلال جمعيات دولية متخصصة في تأهيل الناجين من الكوارث نفسيا، وآخر هذه الفرق تعمل حاليا في ليبيا، لأن الوضع في ليبيا أكثر مأساوية ربما أكبر مما تصوره وسائل الإعلام.

الأمر نفسه يحدث في (الروهينجا) وهناك مدربون ومحاضرون يقومون بهذا الدور. ودعني أقولها باختصار، في كل كارثة يحتاج الناجون للتأهيل النفسي عقب صدمة الإعصار أو الزلزال أو الفيضان.

? والمتطوعون أنفسهم، ألا يحتاجون لإعادة تأهيل نفسي عقب مشاهدتهم للجثث والأشلاء والمشاهد الصادمة للنفس البشرية؟

? جزء كبير من المتطوعين في حاجة إلى التأهيل النفسي، وإن كانوا يخضعون إلى تدريبات قبل المشاركة في عمليات الإنقاذ مثلا، ونؤهلهم لاحتمالية وقوع مشاهد كارثية وصادمة للإنسان الطبيعي، ولكن ما يحدث أن بعض المتطوعين يشاهدون تفاصيل تفوق خيال احتمالية التدريب قبل المشاركة، ومن هنا فبعضهم يخضع إلى عمليات تأهيل نفسي عقب المشاركة في عمليات الإنقاذ والدعم في الكارثة.

? في البلدان التي يتوقف فيها التعليم لشهور وربما لسنوات لأسباب مختلفة، تفقد أجيال حقها في التعليم، ماذا تقدمون في هذا الملف؟

? التعليم قضية مهمة جدا، وعلى مستوى الكويت نساهم في دفع رسوم التعليم لعدد كبير الطلبة والطالبات غير القادرين، وخلال العام الماضي فقط تم دعم 3900 طالب وطالبة في مراحل التعليم المختلفة (الابتدائي والمتوسط والثانوي) بالإضافة إلى دعم طلبة الجامعة العربية المفتوحة.

أما خارجيا فقد ساهم الهلال الأحمر الكويتي في دعم مركز اللاجئين السوريين في لبنان لدعم قضية التعليم للاجئين، لأن التعليم أهم شيء، وبدون تعليم لا يوجد مجتمع، وبشكل عام التعليم والصحة هما مقومات أي مجتمع وبمثابة الأوكسجين الذي يضمن استمرار الحياة.

ونحن نعيش في منطقة يمكن وصفها بمنطقة أزمات، وحدث تسريب للتعليم خصوصا في بلد مثل سورية نتيجة الاضطرابات التي تشهدها منذ سنوات، وزيادة عدد النازحين واللاجئين السوريين، نعم هناك عدد من الدول المستضيفة تساهم في تعليم السوريين، لكن هناك أيضا أعداد كبيرة منهم لا يتلقون التعليم في أدنى مراحله.

وأنا من خلال جريدتكم الغراء (النهار) أدعو الجميع لدعم التعليم، وتمكين أجيال من حقهم في التعليم، لأن بالتعليم يمكن انقاذ جيل كامل.

? ما طبيعة دعمكم لقضايا المناخ والاضطرابات البيئية؟

? الجميع يعلم أن هناك تغيرا مناخيا كبيرا، ليس في منطقتنا فحسب وإنما في العالم كله، الان هناك زلازل وفيضانات وحرائق الغابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بنسبة عالية، وهناك أمطار وسيول في غير موعدنا أصبحنا نشاهدها في مناطق مختلفة من العالم، واجمالا هناك تغيرات وتقلبات مناخية توثر على البشر، ونحن كجمعية الهلال الأحمر نقوم بعمل التدريبات المستمرة والاستعداد للكوارث، وأيضا جزء من عملنا هو (التوعية) قمنا بتنظيم العديد من حملات التوعية، منها على سبيل المثال حملة للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء للمساهمة في تخفيض الانبعاثات الضارة، وكذلك نظمنا حملة (تقدر) للمحافظة علي البيئة وزيادة الرقعة الزراعية، وليس آخر برامجها تنظيم ورش العمل على مستوى الكويت ودول الخليج للتوعية بأهمية المحافظة على البيئة وحمايتها من كل وسائل الاضرار بها، وكذلك شارك الهلال الأحمر الكويتي مع الاتحاد الدولي لمنظمات الهلال والصليب الأحمر في ورشة عالمية لحماية البيئة والمحافظة عليها بالشراكة مع الجهات المعنية.

وبشكل عام أدبيات الهلال الأحمر كعمل انساني تتغير بحسب تطور الظروف والأحداث والكوارث، وتتسع المفاهيم لتشمل التوعية قبل حدوث الكارثة، وكما تحدثت من قبل، يشمل عملنا التأهيل النفسي للضحايا، ولذلك ليس غريبا أن يمتد دورنا إلى التوعية في المدارس على الإسعافات الأولية، وكذلك ورش توعية في المؤسسات الإصلاحية، وورش أخرى لتدريب العمالة المنزلية على الإسعافات الأولية بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

? ما التحديات التي واجهتكم خلال جائحة (كورونا) في الكويت؟

? أهم تحد هو أننا كنا نواجه المجهول، واحتمال إصابة أي شخص، ومع الأسى فقدنا عددا من متطوعي الهلال الأحمر خلال الجائحة وخلال تقديم المساعدات في المناطق المعزولة والمحظورة، نعم كنا نلتزم باحتياطات الأمن والسلامة والوقاية لكن الفيروس كان واسع الانتشار وإصابة أي شخص واردة.

تحد آخر بالنسبة لفرق الهلال الأحمر وهو كيفية الوصول لمراكز الايواء التي خصصتها الدولة للعمال في المناطق المحظورة، وأيضا مباني الحجر الصحي في مختلف المناطق، وغطينا حوالي 8 محاجر صحية بشكل كامل في مختلف مناطق الكويت، وشاركنا في تنظيم مراكز التطعيم في مشرف وغيرها، وكذلك في عمليات التطعيم ونقل العينات الي معامل وزارة الصحة، وعمليات الإخلاء وغيرها من العمليات الإنسانية المتنوعة.

المتطوعون الجدد

? كيف يتم التعامل مع المتطوعين الجدد خصوصا من ليس لديهم خبرات سابقة؟

? هذا اختصاص إدارة الشباب والمتطوعين، ويقومون بتأهيل المتطوع وتدريبه على جميع الأعمال الإغاثية، من خلال برنامج متخصص لتدريب المتطوعين الجدد على القانون الدولي الإنساني، والإسعافات الأولية وحقوق الإنسان، وكيفية الاستعداد للكارثة، وسبل المساعدة والدعم في ميدان الكارثة، ومدة البرنامج حوالي 6 أسابيع.

هذا بالإضافة إلى العديد من الدورات الداخلية لتأهيل المتطوعين على تقديم الرعاية في المستشفيات والمدارس ودور الرعاية وغيرها من المؤسسات.

ولدينا أيضا (نادي المتطوع الصغير) حرصا على غرس ثقافة التطوع عند الأطفال خلال فترة العطلة الصيفية، ويهتم النادي بتدريب الأطفال على على بعض المهارات التي تساعدهم على فهم حاجات المجتمع ومساعدة الآخرين، وتنمية الحس الاجتماعي لديهم.

? هل لا يزال الهلال الأحمر يقدم العلاج لغير الكويتيين أصحاب الأمراض المزمنة؟

? هذا البرنامج لا يزال مستمرا، وندعم مرضى السرطان وغسيل الكلي وغيرهما من الأمراض المزمنة، ويقوم الشخص بتقديم الأوراق المطلوبة التي تثبت حاجته للعلاج فعلا وبعد دراسة الحالة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى مثل لجنة صندوق إعانة المرضى، حتى لا يكون هناك تكرار لصرف الدواء من أكثر من جهة. وبعدها يتم دعم المريض وصرف الأدوية له أو دعمه في جزء من تكلفة العلاج.

? ما أحدث مشاريعكم الإنسانية داخل الكويت؟

? نعمل الآن على مشروع دعم التعليم من خلال توزيع الحقائب المدرسية والمساهمة في تسديد رسوم الطلبة غير القادرين، وبرنامج كسوة العمال الذي تحدثنا عنه قبيل بدء فصل الشتاء، أيضا نستعد للمشاركة في يوم الهلال الأحمر الخليجي يوم 23 أكتوبر المقبل، وأيضا يوم البيئة والمشاركة بشكل شخصي في مؤتمر المناخ في دبي (cop 28) ولدينا مشاركة مع جمعية حماية البيئة في ورشة عمل اليوم العالمي للحد من الكوارث.

? ماذا يمثل لك الفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر عن منطقة آسيا ودول المحيط الهادي؟

? هذا بلا شكل تشريف للمرأة الكويتية والعربية، وشعرت بالفخر لثقة الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر بالمرأة الكويتية، والكويت دائما ولادة وزاخرة بالقيادات في شتى المجالات، وبلا شك زادت الأعباء والمسؤوليات بهذا المنصب الجديد، والحمد لله نحن مستعدون للبذل والعطاء.

? إلى أي مدى تأثرت بالوالد العم برجس البرجس أحد مؤسسي الهلال الأحمر الكويتي؟

? بلا شك أتأثر به وأتذكره يوميا في كل كبيرة وصغيرة في عملنا بالهلال الأحمر، فالوالد عليه رحمة الله كان صديقي وسندي وملهمي، وتعلمت منه معنى البذل والعطاء والتضحية وقبول الآخر وكل القيم الإنسانية الجميلة، يوميا هو موجود معي، كان الأمن والسند وأنا افتقدته جدا وأتذكره يوميا في عملي بالهلال الأحمر وكل تفاصيل يومياتي.

أرقام التقرير السنوي في تقريرها السنوي لعام 2022

تقول الأرقام والاحصائيات إن المستفيدين من خدمات جمعية الهلال الأحمر خارج الكويت بلغت أكثر من 4 ملايين مستفيد، وداخل الكويت أكثر من 106 آلاف مستفيد، وشملت مساعدات الهلال الأحمر العام الماضي 26 دولة حول العالم، فيما استفاد من الخدمات الصحية أكثر من 450 ألف شخص، والمستفيدون من البرامج الموسمية حوالي 477 ألف شخص.

شركاء العمل الإنساني

وجهت البرجس الشكر لكل شركاء العمل الإنساني في الهلال الأحمر، سواء المتبرعين من رجال أعمال ومؤسسات ومواطنين، ووسائل الإعلام التي تدعم وتنشر أنشطة الهلال الأحمر، وكذلك المتطوعون أساس العمل الإنساني ومصدر البذل والعطاء، ولا ننسى الدور الداعم من وزارتي الخارجية والدفاع، والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بأنشطة الهلال الأحمر. مساعدات المغرب أوضحت البرجس أن التبرعات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لضحايا زلزال المغرب تضمنت 250 خيمة و250 حصيرة و1500 بطانية، و1500 فرش للنوم، و250 أدوات للمطبخ، و500 سلندرات غاز، وهذه المساعدات هي هدية من الشعب الكويتي إلى الشعب المغربي الشقيق.

8 طائرات لدعم ليبيا

كشفت البرجس عن حجم المساعدات التي قدمتها الكويت لمنكوبي الفيضانات في ليبيا والتي بلغت 8 طائرات تتضمن مواد ومستلزمات طبية وأسرّة ومواد غذائية، سواء من الهلال الأحمر أو الجمعيات الأخرى، وقالت إن جسر الإمداد الكويتي يتم بتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع. 7 مبادئ عند الهلال والصليب في مستهل الحديث عن الفرق بين الهلال والصليب الأحمر، أكدت مها البرجس أنه لا يوجد أي فريق بين الهلال والصليب في العمل الإنساني والإغاثي، غير أن الصليب الأحمر أخذ شعاره من علم سويسرا حيث بداية تأسيس الصليب الأحمر العالمي، أما الهلال الأحمر فاتخذ شعاره نسبة إلى الدولة العثمانية، والاثنين يجمعهما الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وكلهم يجمعهم 7 مبادئ أساسية هي: الإنسانية، عدم التحيز، الاستقلال، الحياد، التطوع، الوحدة، العالمية.

الاستجابة السريعة

أكدت البرجس أن التحدي الكبير في عمل الهلال الأحمر الكويتي يكمن في مصطلح (الاستجابة السريعة) وقالت: نحن جميعا على أهبة الاستعداد على مدار الوقت، سواء قبل وأثناء وبعد الكارثة، والمتطوعون لدينا مدربون على فكرة الاستجابة السريعة والاستعداد التام على مدار24 ساعة لتقدم الدعم والمساعدة أيا كانت طبيعة الحدث، أيضا لدينا تحدي متمثل في استجابة الداعمين وتبرعات التي ترد للهلال الأحمر ويمكنه من المبادرة دائما لدعم المنكوبين وإغاثة المتضررين داخل الكويت وخارجها.

كسوة الشتاء

أشارت البرجس إلى برنامج يستعد له الهلال الأحمر حاليا، وهو تقديم كسوة الشتاء لحوالي أكثر من 5000 عامل، تقدم البطانيات والأغطية والملابس والكفوف، التي تعينهم على برد الشتاء، ونصل إليهم من خلال بلدية الكويت والشركات الأخرى المتخصصة في أعمال النظافة وغيرها.