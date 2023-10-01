«Ooredoo الكويت» أطلقت iPhone 15 في احتفال ضخم

وطن النهار

حققت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في الاتصالات، نجاحاً غير مسبوق مع إطلاق جهاز iPhone 15 المنتظر بشدة. شهدت الفعالية التي عُقدت الخميس الماضي في مبنى الشركة حضوراً جماهيرياً مبهراً من عشاق العلامة التجارية آبل، الذين احتشدوا لاقتناء أحدث هواتفها، iPhone15، والاستمتاع بليلة رائعة مليئة بالأنشطة المثيرة. مع تاريخها الطويل في تقديم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، جاء حدث Ooredoo لإطلاق iPhone 15 دليلاً واضحاً على التزام الشركة المستمر بالتجديد والابتكار، وعلى تطلعها المستمر لتطوير التكنولوجيا والوصول إلى أقصى حدودها، حيث يمثل هذا الحدث دليلاً واضحًا على التزام الشركة بتقديم الابتكارات الرائدة لعملائها. وكانت فعالية إطلاق iPhone 15 استثنائية، حيث تعاونت Ooredooمع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك شركة طلبات والبنك الوطني الكويتي وشركة أنكور وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، أضفت الخدمات الحصرية في الطابق الذي خُصص لشريحة النخبة، لمسة من الفخامة والتميز للحدث. هذا الحدث لم يكن مجرد إطلاق منتج تقليدي، بل قدم تجربة فريدة تجمع بين عشاق التكنولوجيا، الطعام والموسيقى. وبفضل مزيجه المثالي الذي يضم أحدث التقنيات، الألعاب الالكترونية المثيرة، المأكولات الشهية والعروض الموسيقية المباشرة، استقطب الحدث حشداً ضخماً، مؤكداً مكانته كواحدة من أهم الفعاليات في الكويت هذا العام. شهد الحدث أيضًا أداءً ساحراً من قبل المغني الكويتي عبد العزيز لويس، حيث ألهمت أغانيه الجميع للغناء معه، خاصة عندما قام بأداء أغنيته، التي تمت بالتعاون مع Ooredoo وتحمل عنوان كل شبر وملي. عبد العزيز عبّر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكبير ووعد الجمهور بمزيد من التعاون والفعاليات الممتعة معOoredoo في المستقبل. ونظراً للإقبال الكبير من قبل العملاء، قررت شركة Ooredoo تمديد العروض التي تم تقديمها خلال حفل الاطلاق، لتمكينهم من الاستفادة من هذه الخصومات الخاصة، وشراء iPhone 15 الجديد.

