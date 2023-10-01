بوغبا من أغلى لاعب في العالم إلى الغرق في وحول المنشطات

Sunday النهار

بعد أن كان أغلى لاعب في العالم لدى انتقاله من يوفنتوس الايطالي إلى مان يونايتد الإنكليزي عام 2016، وجد لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا نفسه في مستنقع المنشطات بعد إيقافه مؤقتًا بسبب انتهاكه القواعد الدولية.

وعاش بوغبا فترة صعبة بعد عودته إلى يوفنتوس صيف عام 2022، إذ تعرّض لاصابات متتالية وخضع لعملية جراحية في ركبته ابعدته عن معظم الموسم الماضي، كما غاب عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر. وكان بوغبا أيضاً ضحية مؤامرة ابتزاز غريبة من قبل افراد عائلته في القسم الثاني من الموسم الماضي، قبل أن يُكشف عن تناوله منشطات من مادة التستوستيرون المحظورة في الوقت الذي بدا فيه اللاعب يستعيد كامل لياقته البدنية.

وكشفت هيئة مكافحة المنشطات الإيطالية ان اختبار المنشطات الذي خضع له بوغبا (30 عاما) على هامش فوز يوفنتوس على اودينيزي في افتتاح موسم الدوري الإيطالي، وهي المباراة التي جلس فيها بوغبا على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين من دون ان يشارك في أي دقيقة، أظهر مستويات مرتفعة من هرمون التستوستيرون.

وشارك بوغبا بديلاً في مباراتي يوفنتوس التاليتين في الدوري، ورغم تعرّضه لإصابة في الفخذ أمام إمبولي في وقت سابق من هذا الشهر، كان من الممكن أن يشارك على أرضه ضد لاتسيو لولا عدم ثبوت تناوله منشطات. وجاءت نتيجة الاختبار بعد وقت قصير من نشر مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية قال فيها إنه يريد أن يجعل منتقديه يندمون على كلماتهم وقال أريد أن أظهر لهم أنني لست ضعيفاً. يمكنهم التحدث عني بالسوء. لن أستسلم أبدا.

منذ عودته الى يوفنتوس قادما من مان يونايتد في صفقة حرة، خاض بوغبا مباراة واحدة أساسياً فقط. وكانت عودته الى صفوف السيدة العجوز خطوة من المفترض أن تجدّد مسيرته بعد فشله في فرض نفسه في صفوف الشياطين الحمر لكنه تعرّض على الفور لإصابة خطيرة في الركبة في فترة الاستعداد للموسم الجديد.

المال يغيّر الناس

كما أن قراره الأوّلي بعدم الخضوع لعملية جراحية في محاولة للمشاركة في كأس العالم في قطر جاء عكس ما يشتهيه لأنه اضطر الى القيام بها على مقربة من كأس العالم في النهاية ولم يتمكّن من مساعدة منتخب بلاده على الدفاع عن لقبه.

كان بوغبا عنصراً رئيساً عندما توّج منتخب بلاده بطلا لكأس العالم عام 2018 في روسيا وسجّل أحد أهداف فرنسا خلال فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية.

لكنه لم يشارك مع منتخب بلاده منذ فوز منتخب فرنسا وديًا على جنوب أفريقيا في مارس من العام الماضي. بعد أن كان على قمة العالم، انحدر بوغبا ببطء إلى الأعماق، متأثرا بالإصابات وحياته الشخصية الصعبة التي يعترف بأنها تأثرت سلبًا بالمبالغ الهائلة من الأموال التي حصل عليها كبار لاعبي كرة القدم.

وقال في هذا الصدد المال يغيّر الناس. ويمكن أن يؤدي إلى تفكّك الأسرة. ويمكن أن يؤدي إلى حرب. في بعض الأحيان كنت أفكر بمفردي لا أريد الحصول على المال بعد الآن. لا أريد اللعب بعد الآن. أريد فقط أن أكون مع أشخاص عاديين، حتى يحبوني من أجلي وليس من أجل الشهرة وليس المال.

وكان بوغبا يلمح الى تجربة مريرة، فبعد شهر من تعرّضه لتمزق في أربطة الركبة، أصدر شقيقه ماتياس مقطع فيديو هدد فيه بالكشف عن أسرار تتعلّق بشقيقه النجم.

وكشف المحققون الفرنسيون كيف احتُجز تحت تهديد السلاح من قبل أصدقاء الطفولة ورجلين ملثمين مسلحين وهددوه لعدم مساعدتهم مالياً وطالبوه بمبلغ 13 مليون يورو. انتهى الأمر بدفع بوغبا 100 ألف يورو من هذا المبلغ.

وعلّمته هذه القضية أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكن أن يلحقوا الاذى بك هم القريبون منك. وقال لقناة الجزيرة: هؤلاء هم الذين يستطيعون تدميرك. وينتظر بوغبا بقلق نتيجة العينة باء من فحص المنشطات، مع شبح الإيقاف المحتمل لمدة أربع سنوات على اللاعب الذي تحوّلت حياته إلى شيء من الكابوس.

