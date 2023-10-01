أنغام أطربت جمهور الكويت في «ليلة عمر»

Sunday النهار

تعتبر صوت مصر النجمة انغام حالة غنائية وطربية خاصة وتحظى بتقدير وحضور مميزين في وجدان الجمهور العربي والخليجي، ولاسيما الكويتي.. انغام صاحبة الصوت الساحر والطلة الآسرة افتتحت مهرجان ليلة عمر بحفل مميز أقيم في مركز الشيخ جابر الثقافي أمام جمهور حاشد استمتع معها على مدار 3 ساعات قدمت خلالها ما يقارب 27 أغنية تنقلت بين قديمها وجديدها وغنت باللهجتين المصرية والخليجية اللتين تبرعان فيها.

أنغام برفقة فرقتها الموسيقية تحت قيادة المايسترو هاني فرحات تنقلت برشاقة بين العديد من الأغنيات من بينها بحبك وحشتيني وحالة خاصة ولا تهجى وهو نفس الشوق ولوحة باهتة واساميك الكتيرة وابطي علي ومتيم في الهوا قلبي ونجوم الليل وعشان اراضيك وغيرهم الكثير.

وكانت اللقطة الأبرز خلال الحفل صعود نجلها عبدالرحمن للمسرح، حيث داعبت انغام الجمهور وأشارت الى ان نجلها سوف يحصل على الجنسية الكويتية بعد شهرين عندما يتم 18 عاما وقالت للجمهور: «اليوم اصطحبت معي قطعة من قلبي ومن قلبكم ابنكم عبدالرحمن.

ولفتت انغام الأنظار بتمكنها وقدرتها على أداء مختلف الألوان الموسيقية خلال الحفل وحرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي شاركها الغناء في مناسبات عدة».

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة شركة ليلة عمر المنتجة للمهرجان عبدالعزيز الزيدي أن اختيار النجمة انغام لافتتاح المهرجان لم يأتِ من فراغ بل لشعبيتها وتاريخها وحضورها المؤثر في المشهد الفني العربي، مؤكداً أن المهرجان يزخر بالعديد من الحفلات المميزة التي تضم نخبة من نجوم الاغنية الخليجية والعربية.

من جانبها، ثمنت أنغام تعاونها مع ليلة عمر وأعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي ولتصديها لإحياء حفلين على مدار يومين، مؤكدة تنوع اختياراتها لإرضاء جميع الأذواق.

