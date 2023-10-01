محمد ممدوح ينضم لفريق عمل «لعب عيال»

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تعاقد الفنان محمد ممدوح، أخيراً، على المشاركة في فيلم «لعب عيال» مع كريم عبدالعزيز ومنى زكي، ويعد الفيلم هو العمل الثاني الذي يجمع «ممدوح» بـ «كريم»، ويعد التعاون الرابع لـ«ممدوح» مع الفنانة منى زكي. وشارك «ممدوح» لأول مرة الفنانة منى زكي في مسلسل «لعبة نيوتن» الذي عرض في موسم رمضان 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا وقتها، وشارك في بطولته محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، علي قاسم، وآدم الشرقاوي، والعمل من تأليف تامر محسن، سيناريو وإشراف على الكتابة لـ مها الوزير وإخراج تامر محسن.

كما شارك محمد ممدوح في فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وعُرض العمل بالعام الماضي، وضم ظافر العابدين، ريم مصطفى، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، والراحل زكي فطين عبدالوهاب، والفيلم من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

أيضًا تعاون ممدوح مع زكي في فيلم «القاهرة مكة» الذي انتهى تصويره بالعام الماضي، وتعرض لأكثر من تأجيل في موعد عرضه بالفترة الأخيرة، والعمل يشارك به محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، وشادي الفونس، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

