بعد نجاحها بالكويت.. «المحترمين» تقدم عروضها بقطر 5 أكتوبر

Sunday النهار

أعلنت شركة تذكار للإنتاج الفني عن استضافتها العرض المسرحي الكويتي «المحترمين» الشهر المقبل على مسرح عبدالعزيز ناصر في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك بعدما لاقت المسرحية نجاحاً باهراً في الكويت.

«المحترمين» بطولة: خالد المظفر، محمد الدوسري، ايمان فيصل، زينب بهمن، احمد المظفر، إبراهيم الشيخلي، مهدي دشتي، سلمان كايد، هيا السعيد، ديكور فاطمة القامس، تأليف وإخراج عبد العزيز صفر.

المسرحية دراما اجتماعية في إطار كوميدي الموقف، تدور حول مجموعة من الضباط داخل احدى القرى الصغيرة، وخلال الاحداث تعالج مجموعة من القضايا الاجتماعية منها الأشخاص الوصوليون المنافقون، وعن الطبيعة البشرية التي تظهر حين يرغب الشخص بالوصول لمكانة محددة فيقوم بفعل أي شيء لتحقيق ذلك.

وقد صرح المخرج عبد العزيز صفر ان العرض يقدم الحكاية في إطار جمع فيه ما بين الأسلوب الواقعي وأسلوب الفانتازيا، فأسماء الشخصيات تحمل دلالاتها العميقة، بما يسهل على الجمهور إكمال رسم كل شخصية على حدة بمجرد معرفة اسمها.

وأضاف صفر: نستطيع ان نقول ان عرض «المحترمين» هو ملحمة مسرحية قائمة على نص محترم الى جانب بقية عناصر الإبهار المسرحي.

الجدير بالذكر ان مسرحية «المحترمين» تقدم على مدار ثلاثة أيام بالدوحة من 5 الى 7 أكتوبر المقبل، وان هذا التعاون بين فرقة الفنان «خالد المظفر» وشركة «تذكار» ليس التعاون الأول فقد عرضت الفرقة أكثر من عمل من قبل على المسرح القطرية كان آخرها عرض «موعد مع معاليه».

