عبدالله بوشهري: السينما الخليجية أقرب إلى الأوسكار من أي وقت مضى

Sunday النهار

أكد المنتج المخرج الكويتي عبدالله بوشهري بان السينما الخليجية هي اليوم أقرب الى الاوسكار من اي وقت مضى وهكذا الامر على صعيد التعاون مع أهم المنصات التلفزيونية الدولية.

وقال عبدالله بوشهري في مداخلته ضمن الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «ما الذي يحتاجه الفيلم العربي للوصول الى الأوسكار» خلال المنتدى الاعلامي للشباب والذي تم تنظيمه بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، إن الرحلة الى الأوسكار هي المحطة وليس الاوسكار .

وفي مستهل حديثه أشار الى ان الجلسة ضمت أيضا المخرجة الاماراتية نهلة الفهد وأدارتها الاعلامية بثينة كاظم مؤسس «سينما عقيل»، الجلسة كانت ثرية وممتعة بحضور غفير من الكوادر الاعلامية والمتخصصة وايضا الشغوفة. حيث تم تسليط الضوء على أبرز التجارب العربية واستحضار تجربة مهرجان دبي السينمائي الذي من خلاله برزت مجموعة من التجارب التي استطاعت ان تجد طريقها في الترشح للاوسكار .

وقال المخرج المنتج عبدالله بوشهري خلال الجلسة: قمت بتسليط الضوء حول تجربتي السينمائية وآخر هذه التجارب بتقديم فيلم – اوروبا – للاوسكار والفيلم من اخراج وسيناريو المخرج الرائع حيدر رشيد. والذي وصل الى القائمة الطويلة وهو انجاز نفتخر به ونتشرف. وضمن المداخلة تمت الاشارة الى ان السينما العربية حققت نتائج مهمة اثناء فترة الخمسينيات من خلال المخرج الراحل يوسف شاهين «باب الحديد» مرورا بتجارب أخرى من بينها فيلم – الجنة الان – للفسطيني هاني ابو اسعد وفيلم – ذيب – للمخرج الاردني ناجي ابو نوار وصولا الى تجربة التونسية كوثر بن هنية في فيلمها – الرجال الذي باع ظهره-.

وقال بوشهري: على الصعيد الشخصي فان الترشح للاوسكار بالنسبة لي هو حلم ومحطة مهمة وهو أهم المحطات لاي مخرج ومنتج عربي او عالمي ... وأستطيع التأكيد على ان الرحلة الى الاوسكار هي المحطة وليس الاوسكار .

وأردف متابعا: ان الفيلم العربي بحاجة الى ثلاثة عوامل مهمة في مقدمتها المحتوى حيث النص المتميز الذي يطرح قضايا انسانية ويتحدث عن بيئته وقضاياه لايصالها الى الجمهور العالمي الذي يسعي لمشاهدته والتعرف كيف يعيش الانسان الكويتي او الخليجي او العربي .

وثانيا المهم توافر عناصر الصناعة والتميز التى تحقق عناصر التكامل الفني الابداعي وبالتالي ان يكون صادقا في التعبير عن المحيط بلا مبالغات فنية او تقنية. اما العنصر الثالث والاهم بعد النص والاحترافية السينمائية هو التسويق والتوزيع والترويج للفيلم وعندها سينتهي الترشح للاوسكار وهذا ما يذكرنا بحملات الترشح للرئاسة الاميركية حيث يجب توافر القضية التي يؤمن بها المرشح مقرونة مع حملة اعلامية قوية لزيادة الحظوظ بالفوز .

واستطرد بوشهري قائلا: الاجواء والشروط في هوليوود تغيرت خلال السنوات الثلاث الاخيرة حيث عززت فكرة قبول الاخر حتى شروط الاوسكار تغيرت هي الاخرى مع تكافؤ الفرص ومنح فرص اكبر للأقليات . بالاضافة الى انفتاح السوق السعودية وهي السوق الاكبر والتي تشهد حاليا حراكا ودعما كبيرين مما عزز الفرص امام صناع الانتاج السينمائي في دول الخليج العربية مع اقتران ذلك بالحراك السينمائي المتزايد والمثابر والمتجدد. كما اقترن كل ذلك بدخول المنصات العالمية الى الاسواق الخليجية واهمها «نتفليكس» وبالتالي اصبح هناك الجسر الحقيقي للعبور الى العالمية . واشير هنا الى تجربتي في انتاج مسلسل «الصفقة» وما حصده من نجاح وانتشار وايضا من ثقة دولية بالمنتج الخليجي . ونحن نقوم حاليا بتصوير الموسم الثاني لـ «الصفقة»، مما يؤكد النجاح والاستمرارية وتطوير صيغ التعاون الانتاجي خليجيا ودوليا .

وقال بوشهري: استطيع التأكيد بان السينما الخليجية اليوم هي اقرب الى الاوسكار من اي وقت مضى بفضل كل تلك المعطيات والمتغيرات وايضا بفضل جيل من المبدعين في مختلف مجالات الحرفة السينمائية والانتاجية وايضا بفضل الدعم والثقة من قبل المنصات العالمية.

وفي ختام تصريحه قال المنتج والمخرج الكويتي عبدالله بوشهري: أتقدم بالشكر الكبير لمجلس دبي للاعلام على الفريق الرائع على حسن الضيافة والتنظيم للمنتدى الاعلامي للشباب وايضا هذه الجلسة النقاشية التي تميزت بالثراء والعمق والموضوعية بل استطيع التأكيد بان ما خلصت اليه تلك الجلسة يمثل خطوة اضافية في رصيد الحوار البناء من اجل مستقبل صناعة السينما في دول الخليج العربية.

