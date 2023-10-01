ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي 21 الحالي

Sunday النهار

أعلنت إدارة ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، برئاسة الفنان عمرو قابيل، اطلاق اسم الفنانة فريدة فهمي على الدورة الخامسة من المهرجان، والتي من المقرر انعقادها في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر المقبل، تحت شعار «الحياة لنا».

فريدة، من مواليد 29 يونيو 1940، ونشأت في منزل يهتم بالفن لأب مصري وأم إنكليزية أسلمت على يدي أبيها ليصبح اسمها خديجة بعد زواجهما، فوالدها المهندس حسن فهمي، أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة القاهرة، ثم اختير عميداً لمعهد السينما عام 1964، وهو الذي لعب دورًا كبيرًا في مسيرتها، بعدما اكتشف موهبتها في الرقص، فما كان منه إلا تشجيعها ومساعدتها على تنمية موهبتها، إلى درجة أنه سمح لها بالرقص في مدرج كلية الهندسة وهي بعد طفلة في الثامنة من عمرها، وساعدها في تنمية شغفها بالرقص الشرقي فاشترى لها بدلة رقص قبل أن تكمل العاشرة من عمرها، وساندها في دراستها الجامعية.

يذكر أن ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه مؤسس الملتقى المخرج والفنان عمرو قابيل، وإشراف الدكتور حسام بدراوي، رئيس اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة الفنان طارق الدسوقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، والمؤلفة والفنانة دكتورة أمل صديق عفيفي، ودكتورة سمر سعيد أمين عام الملتقي، والمدير الفني للملتقى الفنان حسام داغر. ويستكمل الملتقى دوراته بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي، حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وينظم الملتقى دورته الخامسة في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر 2023، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ودعم ورعاية وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

