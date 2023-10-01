«دراما رمضان 2024».. موسم لـ«الكبار فقط»

Sunday النهار

بعد أيام قليلة من انتهاء شهر رمضان الماضي، بدأ عدد من نجوم الدراما في التحضير لأعمالهم التي يشاركون بها في موسم «دراما رمضان 2024»، ما يشير إلى أن السباق سيتحول إلى ما يستحق أن يوصف بـ«حرب تكسير العظام»، لاسيما أنه سيشهد عودة عدد من النجوم الذين غابوا عن المنافسة خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتهم الفنان القدير يحيى الفخراني.

«الحشاشين»

يعتبر مسلسل «الحشاشين» من أبرز الأعمال التي تم التحضير لها من العام الماضي، ونظرًا للإمكانات الضخمة التي يحتاجها العمل قررت الشركة المنتجة تأجيل عرضه لموسم «دراما 2024»، خاصة أن العمل يدور في حقبة تاريخية ومليء بالتفاصيل المسلسل بطولة الفنان كريم عبدالعزيز الذي يقوم بدور مؤسس تنظيم جماعة الحشاشين الإرهابية الذي ولد في إيران، المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

«الراكون»

بعد غياب امتد لما يقرب من 3 سنوات، يعود الفنان يوسف الشريف، إلى المنافسة في «سباق رمضان»، بمسلسله «الراكون»، وذلك بعد تقديمه مسلسل «كوفيد 2020».

«الراكون»، تأليف انجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

«11 سبتمبر»

بعد تأجيل عرضه في رمضان الماضي، يخوض الفنان هاني سلامة، سباق «رمضان 2024»، بمسلسل «11 سبتمبر»، وتدور معظم أحداثه في الولايات المتحدة، وأحداث 11 سبتمبر التي وقعت في أميركا، المسلسل من إخراج محمود كامل.

«كلمة السر»

تدور أحداث المسلسل حول معاناة مرضى التصلب المتعدد، حول شخص ينسى كلمة سر خاصة به بسبب هذا المرض المسلسل من إخراج هاني خليفة.

«محارب»

من المقرر أن يشهد الموسم الدرامي لشهر رمضان المقبل، عودة الفنان حسن الرداد إلى عالم الدراما الرمضانية بعد غياب استمر عامين.

«محارب»، تأليف بشير الديك وكان مقرر عرضه في رمضان الماضي لكن تم تأجيله لعدم الانتهاء من التصوير المسلسل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم وفاء عامر، ماجد المصري، آيتن عامر، ومن إخراج شيرين عادل.

«بطن الحوت»

يعتبر مسلسل «بطن الحوت»، أول بطولة مطلقة للفنان محمد فراج في الدراما بمشاركة الفنان باسم سمره ، المسلسل تدور أحداثه حول رجل يعمل في صناعة الفخار، ثم يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في صراعات عدة.

«إمبراطورية ميم»

المسلسل مأخوذ من فيلم يحمل الاسم نفسه وهو فيلم مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس، مع إجراء تعديل على القصة حيث إن الرواية تتناول حياة أب مع أولاده الستة، وفي الفيلم تم استبدال الأب بالأم، ومقرر أن يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.

«الجبل»

سيشهد الموسم الدرامي لرمضان المقبل، مشاركة الفنان أحمد السقا، والفنان عمرو يوسف، بمسلسل «الجبل» المأخوذ من ملفات المخابرات العامة ويناقش إحدى العمليات الكبيرة التي قام بها الجيش وهي تتعلق إحدى العمليات الخاصة بحرب الجيش ضد الإرهاب، و«الجبل» يعتبر من الأعمال الدرامية ذات الميزانيات الضخمة.

«سيدي مكين»

بعد مشاركته في الموسم الدرامي السابق خلال شهر رمضان الماضي، بمسلسله «الأجهر»، يخوض الفنان عمرو سعد، سباق «دراما رمضان 2024» بمسلسله «سيدي مكين»، والذي رصدت له الشركة المنتجة ميزانية ضخمة.

عودة «الفخراني»

بعد غياب امتد لموسمين، من المقرر أن يشارك الفنان القدير يحيى الفخراني بعمل درامي جديد في رمضان المقبل، بعدما قدم مسلسله الأخير «نجيب زاهي زركش»، في موسم «رمضان 2022»، ومن المتوقع أن يكون مسلسل «الفخراني» الجديد من تأليف السيناريست عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

