أزمات «طبيبة شرعية» تحرم بشرى من العودة للدراما

Sunday النهار

مجددًا عادت الأزمات لتلاحق مسلسل «طبيبة شرعية» الذي من المقرر أن يشهد عودة الفنانة بشرى إلى الدراما بعد غياب استمر لما يقرب من ثلاث سنوات، بعدما ترددت أنباء حول توقف تصوير العمل. بداية أزمات «طبيبة شرعية»، كانت منذ ترشيح الفنانين للقيام بأدوار في العمل كان أولها ترشيح الفنانة مي سليم لتجسد دور صديقة البطلة التي تقوم بدورها بشرى لكنها اعتذرت بعد تصوير يومين فقط بسبب تعاقدها على مسلسل يتم تصويره خارج القاهرة وأن مواعيد التصوير لن تكون مناسبة فاعتذرت، ورشحت الفنانة مروة عبد المنعم لتقدم نفس الدور ضمن أحداث المسلسل.

كما أنه تم ترشيح الفنانة رزان مغربي للمشاركة في المسلسل، لكنها هي الأخرى اعتذرت بسبب الأجر، لاسيما أن «رزان» غير مقيمة في القاهرة وتحتاج تكاليف إقامة وتكاليف أخرى لفريق عملها بجانب أنها شاركت في مسلسل «الضاحك الباكي». تزايد الأزمات، دفع الشركة المنتجة إلى عدم استكماله خلال هذه الفترة خاصة أنها تمر بأزمة مالية وتقوم بتصوير مسلسل آخر في التوقيت فسه وهو ما أثر بشكل سلبي على مسلسل «طبيبة شرعية»، وهو مسلسل «أرواح خفية» وتقوم ببطولته الفنانة سمية الخشاب، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة، وتأخر موعد انتهاء حلقاته مما وضع الشركة المنتجة في ورطه لأنه تخطى الميزانية المحددة له.

كما أن الشركة المنتجة قررت اختيار مسلسل «جري الوحوش» تخوض به دراما رمضان المقبل وهو مأخوذ عن فيلم يحمل الاسم نفسه.

مسلسل «طبيبة شرعية» تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد وإنتاج شركة الهرم للإنتاج الفني.

