قوات الاحتلال منعت إسعاف جريح فلسطيني «للتأكد من موته»

عربيات ودوليات

استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية بعد ان منعت قوات الاحتلال اسعافه حتى التأكد من موته. واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحافي ان الهيئة العامة للشؤون المدينة ابلغتها باستشهاد الشاب محمد رمانة متأثرا بجروح خطرة اصيب بها مساء الجمعة قرب مستوطنة بسغوت المقامة على اراضي البيرة. واوضح البيان ان شابا اخر اصيب بجروح وصفتها بالطفيفة في الاطراف السفلية. وكانت قوات الاحتلال فتحت نيرانها على مركبة يستقلها الشابان ما ادى الى اصابتهما ومن ثم جرى اعتقالهما بعد منع طواقم الاسعاف الفلسطينية من الوصول اليهما حتى اعلن عن استشهاد احدهما.

