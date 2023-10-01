السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات

عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المصريين أمامهم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في ديسمبر المقبل.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» والمقام في العاصمة الإدارية الجديدة، «كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير، الأمر كله لله واللي ليه حاجة ياخدها».

وندد الرئيس المصري بالإشاعات والإساءة التي تطال الحكومة، مؤكدا «أن الإساءة لها أجر عند الله»، واضاف «على مدى عشر سنوات واجهنا كثيرا من أبواق الكذب والافتراء والإشاعات والإساءة»، مؤكدًا أن «الأمة تبنى فقط بالإصلاح وليس بالإساءة والهدم والتشكيك والظلم».

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين الماضي إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية.

ولم يعلن السيسي حتى الآن رسمياً خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن عددا من الأحزاب السياسية أعلن دعم ترشحه لولاية جديدة. وبدأت هذه الأحزاب، ومن بينها حزب مستقبل وطن الذي يحظى بالأغلبية في مجلس النواب وحزب المصريين الأحرار وحزب حماة وطن، بالفعل جمع التوكيلات اللازمة لترشح السيسي.

وكان الرئيس السيسي، افتتح أمس، مؤتمر «حكاية وطن» والذي يستمر على مدار 3 أيام، بحضور عدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلامين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات. وقال السيسي في مستهل وصوله إلى مقر انعقاد المؤتمر، إن «حكاية وطن» يستهدف إطلاع المواطنين على الإنجازات التي تحققت منذ 2011 حتى اليوم.

وأضاف: «أكيد الناس عارفة ومتابعة لكن إحنا هنقولكم من منظور الدولة».

وتابع: «مهم أوي تعرفوا الحكاية من منظور يعني إيه دولة كانت بتقابل تحديات كبيرة، وبكرر الكلام ده كتير للتذكرة عشان قدام ربنا أقوله قولت وكررت بدل المرة 100 مرة».

وأوضح الرئيس المصري أن الدولة واجهت تحديات كبيرة، أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى، مشيرا إلى أن الدول لا تنمو إلا بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة.

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أنه كانت هناك جرأة في وضع وتطبيق سياسات إصلاح وانفتاح، ولم نأخذ بطريق المسكنات، ولكن لإصلاح حقيقي كانت بالنسبة لنا من المستحيلات.

وأضاف مدبولي، أن 9.4 تريليونات جنيه تم إنفاقها على مشروعات قومية لتحقيق الرؤية الطموحة.

وأوضح، أن خطة تطوير الطرق شملت 17 ألف كيلو ما بين إنشاء وتطوير، متابعا: «أدخلنا منظومات جديدة مثل القطار الكهربائي الخفيف، والمورونيل، والقطار الكهربائي السريع».

يشار إلى أن مؤتمر «حكاية وطن»، سوف يستمر حتى يوم غد الإثنين.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء والمسؤولين، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

