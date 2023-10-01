«عرس النار».. قداديس لضحايا «الفساد القاتل»

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الحمدانية- الوكالات: ارتفعت حصيلة ضحايا العرس الدامي في العراق إلى 107 قتلى، فيما لاتزال التحقيقات تكشف مزيداً من التفاصيل. واعتبر عدد من أهالي ضحايا حريق العرس العراقي أن الفساد السياسي والتراخي في تطبيق اللوائح يقفان خلف الكارثة ويقول سكان الحمدانية الذين يعيدون ترتيب أمور حياتهم في القرية إن «المتشددين المهزومين» فشلوا في أن يقتلوهم لكن الفساد نجح في ذلك. وعلق القس بطرس شيتو «لم يقتلنا تنظيم «داعش» لكن هذه الكارثة قتلتنا» متحدثا في قاعة بكنيسة محلية أثناء دفن المشيعين جثث أحبائهم. وفقد شيتو والديه وأختين واثنين من أبناء إخوته في الحريق الذي ابتلع قاعة زفاف مكتظة في الحمدانية، المعروفة أيضا باسم قراقوش.

وذكر شيتو «في هذا البلد، ننتظر دوما وقوع الكارثة ثم نتعامل مع النتائج». وأضاف «منزلنا أصبح خاليا الآن بسبب الطمع والفساد». وفي عظة تخللها نحيب نساء يرتدين السواد، قال قس في كنيسة الطاهرة في الحمدانية للمشيعين إن العراق مترابط في حزنه، لكنه انتقد المسؤولين بسبب «فسادكم ومحسوبيتكم». وأضاف «لا يوجد شيء مطابق للمواصفات» في هذا البلد.

وروى أحد الموجودين أنه كان مدعواً إلى الحفل مع 7 من أقاربه، وتمكن من إنقاذ 20 سيدة، إضافة لزوجته خلال اندلاع الحريق. وأضاف ستيفن وهو من سكان عين كاوا بأربيل أنه جاء إلى الحفلة بناء على دعوة من أهل العريس موضحاً أنه ركض عندما بدأ الحريق إلى الخارج فشاهد طفلتين، حملهما وأخرجهما من القاعة ووضعهما في غرفة الإدارة لحمايتهما.

كما كشف أن صاحب القاعة أطفأ التيار الكهربائي عن كامل الصالة عند اللحظات الأولى من اندلاع الحريق مشددا على أنه حاول رفع قواطع الكهرباء إلا أن المالك منعه وطرده من الغرفة.

كذلك أوضح أن المالك فكك نظام حفظ المعلومات الخاص بكاميرات المراقبة، وأخذ الأموال التي في الخزنة وجميع أغراضه الشخصية وهرب من الشباك بعد أن حطم الزجاج بواسطة كرسي.

واعلنت دائرة صحة نينوى في بيان امس ارتفاع عدد قتلى الحريق إلى 107، من ضمنهم 41 لم يتم التعرف عليهم بعد. وكانت السلطات العراقية أعلنت الجمعة توقيف 14 شخصاً لتورطهم في الحادثة التي وقعت نتيجة عدم احترام قوانين وشروط السلامة، متوعدة بمحاسبة أي مسؤول عن تلك الفاجعة.

والحريق الذي بدأ بعد ساعة من بداية الزفاف عندما تسببت الألعاب النارية في اشتعال الزينة المعلقة بالسقف، في قاعة مكتظة لم توجد بها أي طفايات حريق واضحة، أو مخارج طوارئ، هو الأحدث في سلسلة حوادث مأساوية أودت بحياة المئات من الأشخاص في أنحاء العراق خلال الأعوام القليلة الماضية.

