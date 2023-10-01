طهران: نبحث مع الرياض إلغاء التأشيرة بين البلدين

عربيات ودوليات

الرياض- طهران- الوكالات: كشفت نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيراني مريم جلالي دهكردي استمرار الجهود الإيرانية والسعودية لتطوير العلاقات السياحية وإلغاء التأشيرة بين البلدين. وجاء ذلك خلال مشاركة دهكردي في فعاليات «يوم السياحة العالمي»، في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت المسؤولة الإيرانية «تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبيل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين». وأوضحت أنها وجهت دعوة لوزير السياحة السعودي لزيارة إيران، واقترحت تشكيل فريق عمل لإلغاء التأشيرات بين البلدين. وأكدت أن اللقاء تطرق إلى الإمكانات التي يتمتع بها البلدان في قطاعي السياحة والحرف اليدوية مضيفة «تقرر مواصلة تبادل الأفكار والمفاوضات على مختلف المستويات للتعرف على شتى مجالات التعاون الثنائي».

واستضافت الرياض احتفالات «يوم السياحة العالمي» يومي 27 و28 سبتمبر بحضور أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة بالعالم، تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر» من أجل رسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي العالمي. وكانت السعودية وإيران أعلنتا، في مارس الفائت، الاتفاق على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين بمبادرة صينية، وقد استعاد البلدان علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة دامت 7 سنوات. على صعيد آخر، وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مصر بـ«البلد المهم»، مشيرا إلى أن لقاءه برئيس البرلمان المصري من النجاحات التي حققها خلال زيارته للمشاركة في اجتماع رؤساء برلمانات دول «بريكس» في جنوب أفريقيا. وقال قاليباف في تصريحات صحافية إن «هناك قواسم مشتركة عديدة بين مصر وإيران»، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان المصري وجّه له دعوة رسمية لزيارة مصر. واعتبر هذه الدعوة خطوة جادة للتواصل والارتباط وعودة العلاقات مع القاهرة مضيفا أنه «سيكون لهذه العلاقة نتائج اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية مهمة على البلدين وعلى العالم الإسلامي». والتقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، نظيره المصري سامح سكري، في نيويورك على هامش حضورهما الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78. وتعقيبا على اللقاء، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن «الطرفين ناقشا بإيجابية مثمرة وبشكل تفصيلي القضايا ذات الاهتمام المشترك»، مؤكدين أنه «بالنظر إلى السجلات الحضارية والتاريخية والمشتركات الثقافية بين البلدين وبما يتماشى مع المصالح المشتركة، فإنه من الضروري تمهيد الطريق والخطوات لتحقيق ذلك من خلال مواصلة الحوار بين سلطات البلدين»، حسب وكالة «تسنيم» الإيرانية.

