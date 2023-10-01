ضبط 450 كيلوغراماً من الهيروين والحشيش في بحر العرب

عربيات ودوليات

نشرت القيادة المركزية بالجيش الأميركي، صورتين من عملية ضبط مئات الكيلوغرامات من مادتي الهيروين والحشيش المخدرتين في بحر العرب.

جاء ذلك في تدوينة للقيادة المركزية على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس».

وقالت القيادة في بيانها: «قامت السفينة الحربية البريطانية لانكستر التي تقوم بدعم فرقة العمل المشتركة 150 بقيادة فرنسا حاليا بضبط حوالي 450 كغم من مادتي الهيروين والحشيش في بحر العرب حيث تقدر قيمة المخدرات المضبوطة بأكثر من 9.5 ملايين دولار».

وتابعت القيادة أن «القوات البحرية المشتركة المكونة من 38 دولة ومقرها البحرين، ملتزمة بالعمل على وقف جميع الأنشطة الإجرامية والإرهابية من خلال ضمان حرية الملاحة والعمل على ضبط الخارجين عن القانون».

