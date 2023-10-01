4 دول غربية تطالب بتحقيق أممي في فظائع السودان

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشفت وثيقة أن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق في فظائع يشتبه في حدوثها بالسودان. وتصاعدت وتيرة إراقة الدماء والعنف والنزوح منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل ومن بين المناطق الأكثر تضررا ولاية غرب دارفور التي شهدت هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات. ونددت الوثيقة بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ خمسة أشهر وتسعى إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من ثلاثة أشخاص للتحقيق في هذه المزاعم. وسيوثق هؤلاء الخبراء الانتهاكات ويقدمون إفادات شفهية ومكتوبة للمجلس المؤلف من 47 عضوا. وقال دبلوماسيون إن المسودة وزعت على الدول الأعضاء يوم الجمعة. ولم تقدم المسودة رسميا بعد إلى المجلس الذي تؤدي مناقشاته إلى متابعة متزايدة للقضايا ويستخدم المدعون الدوليون في بعض الأحيان تحقيقاته.

الى ذلك أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن قلقه العميق إزاء انتشار الكوليرا في السودان. وقال المكتب، في بيان، إن ولاية القضارف أعلنت بالفعل عن تفشي المرض، مع استمرار التحقيقات في الحالات المحتملة في الخرطوم وجنوب كردفان. وكانت منظمة الصحة العالمية أفادت بارتفاع حاد في حالات الإسهال المائي الحاد في كلتا الولايتين، حيث تم الإبلاغ عن 264 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا و4 حالات مؤكدة و16 حالة وفاة مرتبطة بها حتى يوم الاثنين. وقبل الإعلان عن تفشي المرض، كانت منظمة الصحة العالمية توفر الموارد الحيوية مثل المضادات الحيوية لـ6 ولايات سودانية، بما في ذلك القضارف والخرطوم وجنوب كردفان.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على مسؤول سوداني سابق وشركتين إحداهما مقرها في روسيا واتهمتهم بمفاقمة عدم الاستقرار في السودان فيما أودى فيه القتال بحياة الآلاف وشرد ملايين المدنيين. وقالت وزارة الخزانة إنها استهدفت علي كرتي وزير الخارجية في عهد الرئيس المخلوع عمر احمد البشير الذي أصبح زعيما للحركة الإسلامية السودانية بعد الإطاحة بالبشير في 2019.

