الأسد: المصالحة السعودية- الإيرانية «مفاجأة جميلة جداً»

عربيات ودوليات

بيكن- الوكالات: وصف الرئيس السوري بشار الأسد المصالحة بين السعودية وإيران بأنها «إنجاز كبير جدا وغير متوقع، لكنه كان مفاجأة جميلة جدا» وقال إن المصالحة «ستنعكس على الشرق الأوسط بشكل إيجابي». وتناول الأسد، في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي نشرت وكالة الأنباء السورية نصها، الوضع في بلاده حيث قال إن «الحرب لم تنته». وأضاف «ما زلنا في قلب الحرب حاليا، لكن أريد أن أقول بأن سورية كموقع جغرافي عبر التاريخ القديم منذ كُتب التاريخ هي ممر للغزوات، وكلما كان يأتي محتل كان يدمر المدن فهذا هو تاريخ سورية ولكنها كانت دائماً يُعاد بناؤها، وبكل تأكيد الشعب السوري قادر على إعادة بناء بلده عندما تتوقف الحرب وعندما ينتهي الحصار». وتابع إن «تدخل القوى الخارجية يعتبر عائقا كبيرا ولو أبعدنا هذا التدخل الخارجي، فالمشكلة السورية التي تبدو معقدة يمكن أن تُحل في أشهر قليلة وليس في سنوات». وذكر أن «الوضع الحالي بكل تأكيد غير جيد أو سيئ»، وأوضح « لنكن واضحين هو وضع سيئ، لأن المشكلة الآن بالنسبة للسوريين هي مشكلة معاشية، مشكلة معاشية بالنسبة للوضع الاقتصادي أقصد، المعاناة تزداد، وقدرة الشعب السوري الذي كان يعيش دائماً علاقات طبيعية مع مختلف دول العالم يستطيع أن يتبادل معهم التجارة والثقافة والعلم وكل شيء وهي ضرورية، هذا تفاعل ضروري لكي يبقى البلد مزدهرا، هي في حالة خنق متزايد من قبل الدول الغربية، لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نقوم بشيء»، وأكد أن «توقف الحرب وإعادة إعمار سورية سيجعل البلاد أفضل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب».