دول الخليج تدين المذبحة الإرهابية في باكستان

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: دانت دول الخليج بشدة التفجيرين اللذين وقعا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات. وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في عددٍ من الأقاليم في باكستان مقدمة تعازيها لذوي الضحايا والحكومة والشعب الباكستاني.

وجددت الوزارة في بيان لها تأكيد موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن السعودية التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها في هذا الحدث.

بدورها، أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين استهدفها مسجداً قرب مدينة بيشاور وتجمعاً في إقليم بلوشستان. وجددت الخارجية القطرية في بيان لها، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وشددت على رفضها التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

من جانبها، أعربت الإمارات عن استنكارها الشديد للتفجيرين ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها عن تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة.

وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن خالص التعازي لباكستان ولذوي الضحايا في التفجير الذي استهدف تجمعاً دينياً في إقليم بلوشستان. وأكدت الوزارة العُمانية موقف السلطنة الثابت في إدانة العنف والإرهاب بجميع أشكاله.

والجمعة، قتل وأصيب العشرات في تفجيرين استهدفا موكباً دينياً ومسجداً في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا في باكستان، ووصف مسؤولون الهجومين بالإرهابيين. واستهدف التفجير الأول احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان (جنوب غرب) وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً، وفقاً لمسؤولين باكستانيين. ووقع التفجير الثاني بفارق ساعات داخل مسجد في منطقة هنغو جنوب مدينة بيشاور بمنطقة خيبر (شمال غرب) أثناء صلاة الجمعة، وخلف 4 قتلى و5 جرحى، بحسب وكالة «رويترز».

