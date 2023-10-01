رئيس بايرن: صفقة كين استثنائية

دوليه

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، أن صفقات مثل التعاقد مع الإنكليزي هاري كين مقابل 100 مليون يورو، يجب ألا تصبح عادة للبافاري. وقال هاينر في مقابلة صحافية أمس «هذه المبالغ في التعاقدات ستظل استثناء»، مشيرًا إلى أن الإدارة لن تقدم على شيء، يضع النادي في مشكلة. وأشار هاينر «صفقة كين جيدة للغاية، اللاعب يعمل بشكل دقيق ويولي اهتماما خاصا بكل التفاصيل، نثق بأنه يستطيع اللعب بهذا المستوى لسنوات عدة». وتابع: «حاولنا ضم ديكلان رايس، الذي أراد توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، ضمه إلى صفوف الفريق». وأوضح «ولكن في ظل هذه الظروف والشروط، لم نرغب في هذا»، في إشارة إلى أن اللاعب انتقل من وست هام إلى آرسنال مقابل أكثر من 120 مليون يورو. وأتم «لا نحظى بوجود مستثمر كبير أو راعٍ حكومي، نكسب كل سنتا بمجهودنا ولا نعاني من الديون».

