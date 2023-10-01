لنس حرم ستراسبورغ من اللحاق بالصدارة

دوليه

واصل لنس وصيف بطل الموسم الماضي صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه ستراسبورغ 1-0 وحرمه من اللحاق بالصدارة ولو مؤقتا أول من أمس في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي. وسجل لنس هدفه مبكرا وتحديدا في الدقيقة 13 عبر إيلي واهي وحافظ عليه حتى نهاية المباراة. وهو الفوز الثاني تواليا للنس بعدما حصد نقطة واحدة فقط في مبارياته الخمس الاولى بينها ثلاث هزائم متتالية. ورفع لنس رصيده الى سبع نقاط وصعد الى المركز الثالث عشر مؤقتا. في المقابل، كان ستراسبورغ يمني النفس بحصد النقاط الثلاث ورفع رصيده الى 13 نقطة للحاف ببريست الى الصدارة، لكنه مني بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الخامس وبات مهددا بالتراجع الى مراكز أدنى في حال فوز مطارديه لوهافر ومرسيليا ورين ونانت وليل ومتز. وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات رينس مع ليون، وتولوز مع متز، ونيس مع بريست، ولوهافر مع ليل، ولوريان مع مونبلييه، ورين مع نانت.