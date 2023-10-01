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دوليه

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أنتوني يعود إلى تمارين يونايتد


سيعود جناح مان يونايتد البرازيلي أنتوني إلى تمارين فريقه ليكزن متاحاً مجدداً في تشكيلة المدرب الهولندي إريك تن هاغ للمباريات المقبلة، في انتظار نتائج التحقيقات المتواصلة للشرطة في شبهات تعنيف ضد صديقته السابقة، بحسب ما كشف النادي الإنكليزي أول من أمس. وحصل الدولي البرازيلي الذي ينفي بشدة هذه الاتهامات، على إجازة من يونايتد في 10 سبتمبر. وعاد اللاعب إلى إنكلترا في وقت سابق من الأسبوع الحالي وحضر مقابلة طوعية مع شرطة مانشستر الخميس. وأكدّ يونايتد أنّ ابن الـ23 عامًا سينضم من جديد إلى تمارين الفريق، لكنه لن يكون مشاركاً في المباراة المقبلة ضمن الدوري الانكليزي أمام كريستال بالاس. وجاء في بيان يونايتد «منذ ظهور الادعاءات لأول مرة في يونيو، تعاون أنتوني مع تحقيقات الشرطة في كل من البرازيل والمملكة المتحدة، ويواصل القيام بذلك». وأضاف «باعتبارنا أصحاب العمل لأنتوني، قرر مان يونايتد أنه سيستأنف التدريب في كارينغتون، ويكون متاحًا للاختيار، بينما تستمر تحقيقات الشرطة». وتابع البيان «سيبقى ذلك قيد المراجعة في انتظار مزيد من التطورات في القضية».


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