دورتموند واصل صحوته

دوليه

واصل بوروسيا دوتموند صحوته وانتزع الصدارة مؤقتا بفوزه الثمين على مضيفه هوفنهايم 3-1 أول من أمس في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الألماني. وسجل نيكلاس فولكروغ (18) وماركو رويس (45+3) والنروجي يوليان راييسون (90+5) أهداف بوروسيا دورتموند الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 اثر طرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بنسبعيني، والكرواتي أندري كراماريتش (25 من ركلة جزاء) هدف هوفنهايم. وهو الفوز الثالث تواليا لبوروسيا دورتموند والرابع هذا الموسم دون خسارة فرفع رصيده إلى 14 نقطة وخطف المركز الأول مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام المتصدرين السابقين بايرن ميونيخ ولايبزيغ. وكان بوروسيا دورتموند البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الوافد حديثا من فيردر بريمن الدولي فولكروغ عندما استغل كرة من يوليان براندت (18). وحصل هوفنهايم على ركلة جزاء عندما عرقل القائد المخضرم ماتس هوملس لاعب الوسط أنطون ستاخ داخل المنطقة فانبرى لها كراماريتش بنجاح (25). ومنح رويس التقدم مجددا لبوروسيا دورتموند مستغلا كرة مرتدة من الحارس اثر تمريرة عرضية لـ21 فتابعها بيمناه على الطاير داخل المرمى (45+3). وأنقذ كوبل مرماه من هدف التعادل بإبعاده رأسية من مسافة قريبة (48)، وردت العارضة كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لروبرت سكوف (52).

وتلقى دورتموند ضربة موجعة بطرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بنسبعيني في الدقيقة 71 بعد تلقيه إنذارين في أربع دقائق، لكنه عرف كيف يحافظ على تقدمه بل وجه الضربة القاضية لأصحاب الأرض بهدف ثالث سجله راييسون بمجهود فردي رائع من منتصف ملعب فريقه (90+5). وتختتم المرحلة اليوم بلقاءي دارمشتات مع فيردر بريمن، وفرايبورغ مع أوغسبورغ.

