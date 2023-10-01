ناغلسمان يختار قائمة ألمانيا

دوليه

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المدير الفني الجديد للمنتخب جوليان ناغلسمان، سيعلن الجمعة المقبل، قائمة الفريق استعداداً لخوض مباراتين وديتين بأميركا. ومن المقرر أن تبدأ الرحلة المثيرة للجدل، والتي تأتي وسط موسم أوروبي مزدحم للأندية، يوم 9 أكتوبر المقبل، حيث سيواجه المنتخب الألماني نظيره الأميركي في هارتفورد يوم 14 أكتوبر وبعدها بثلاثة أيام سيواجه المنتخب المكسيكي. وقام الاتحاد الألماني الأسبوع الماضي بتعيين ناغلسمان، مدرب هوفنهايم، ولايبزغ، وبايرن ميونخ السابق، مدرباً للمنتخب الأول حتى بطولة أمم أوروبا المقبلة. وحل ناغلسمان (36 عاماً) محل هانزي فليك، الذي اضطر للرحيل بعد عامين قضاهما في تدريب المنتخب عقب الخروج للمرة الثانية على التوالي من دور المجموعات بقطر 2022 وتحقيق أربع انتصارات فقط من آخر 17 مباراة. وقائمته الأولى التي سيعلنها يوم 6 أكتوبر، من الممكن أن تمنح انطباعاً أولياً عن طريقة اللعب واللاعبين الذين يمكن أن يستعين بهم في بطولة أمم أوروبا. وأكد ناغلسمان أن هناك سلبيات وإيجابيات فيما يتعلق برحلة أميركا ولكنه قال إن التواجد لعشرة أيام سوياً من شأنه أن يمنحه الكثير من الوقت مع اللاعبين في بداية عمله على مستوى المنتخبات. وكان رئيس بايرن ميونخ هيربرت هاينر، آخر الأشخاص الذي دعموا ناغلسمان، وقال لصحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ إنه وثق فيه لصنع روح التفاؤل المطلوبة مع بدء العد التنازلي لبطولة أمم أوروبا. وقال هاينر: «هذا ما احتاجه الاتحاد الألماني، وكرة القدم الألمانية».

