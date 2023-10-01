الهيئة تسلمت «فروسية الجهراء»

محلية

تسلمت الهيئة العامة للرياضة نادي فروسية الجهراء تنفيذا لقرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بحل النادي. وقال مدير الهيئة يوسف البيدان في بيان صحافي: «نتقدم بخالص الشكر لمجلس إدارة نادي فروسية الجهراء السابق على تعاونه في تنفيذ حكم المحكمة والتزامه القانون». وأشار البيدان إلى أن هناك تعاوناً مثمراً بين جميع جهات الدولة في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة، وهناك دور كبير لقطاعات وزارة الداخلية المختلفة بقيادة الشيخ طلال الخالد رئيس مجلس الوزارء بالإنابة ووزير الداخلية، والفريق أنور عبداللطيف البرجس وكيل وزارة الداخلية.

