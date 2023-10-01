«أزرق اليد» إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية

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حقق أزرق اليد فوزا مثيرا على منتخب كوريا الجنوبية 25-24 ليتأهل الى الدور نصف النهائي من منافسات دورة الالعاب الاسيوية التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 اكتوبر الحالي.

وكان «أزرق اليد» حقق الفوز في مواجهته الاولى بالدور الثاني على منتخب ايران 24 - 22 ليضيف الفوز الثاني له على حساب كوريا الجنوبية ويتبقى مواجهة اخيرة تجمعه بشقيقه البحريني في ختام منافسات المجموعة اليوم.

من جهته، عبر أمين سر اتحاد كرة اليد قايد العدواني عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز وضمان الوصول لدور الاربعة وقال ان اللاعبين قدموا مستويات فنية رائعة في المباراة وظهروا بشكل يشرف الكويت، مبينا ان معظم اللاعبين يشاركون للمرة الأولى في دورات الالعاب الاسيوية، وشكر العدواني الدعم الذي يقدمه وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان واللجنة الاولمبية برئاسة الشيخ فهد الناصر ومديرة البعثة فاطمة حيات وجميع رؤساء وأعضاء الاتحادات المتواجدين للشد من أزر اللاعبين، مردفا بأن ذلك ليس بغريب على الكويتيين بتقديم الدعم من اجل تحقيق افضل النتائج والانجازات، وختم نأمل ان يقدم اللاعبون مستوى يليق بسمعة كرة اليد الكويتية في المحفل الآسيوي، متمنيا التوفيق لجميع المنتخبات الكويتية.

وعلى الصعيد ذاته، أكد مدير المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد فيصل صيوان ان اللاعبين قدموا مباريات كبيرة على الرغم من صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات ايران وكوريا الجنوبية والبحرين وكلها منتخبات مرشحة للتأهل الا ان ابطال الأزرق وبجهودهم الكبيرة كانت لهم الكلمة وتمكنوا من التأهل للدور نصف النهائي.

من جانب آخر، قدم ابطال وبطلات منتخب الرماية نتائج مميزة في منافسات اليوم الأول لمسابقة (تراب) بعد خوض ثلاث جولات من أصل خمس في مرحلة التصفيات التي تستكمل اليوم بجولتين قبل الرحلة النهائية التي يتأهل اليها اصحاب المراكز الستة الاولى، وجاءت النتائج بحصول طلال الرشيدي 73 طبقا من أصل 75، خالد المضف 72، عبدالرحمن الفيحان 72، ولدى السيدات حصلت شهد الحوال على 70 طبقا، هاجر عبدالملك 62، سارة الحوال 61 طبقا. وأنهت لاعبة منتخب الكويت لرماية المسدس-10م أميرة عوض مشاركتها بحصولها على المركز 54، كما ودع لاعبو رماية البندقية-50م منافسات الدورة بحصولهم على المراكز الآنية خالد عبدالسلام (33) تركي الشمري (35) عبدالله الحربي (45). وفي الترايثلون ختم عبدالعزيز الدعيج مشاركته بحصوله على المركز 17 من أصل 29 لاعبا مشاركا في السباق كما خرجت هدى الصالح من المنافسات، وفي منافسات الكوراش ودع الثنائي حسين المسري ومهدي صفر المنافسات بخسارتهما على التوالي امام منافسيهما من كوريا الجنوبية والصين تايبيه بنتيجة 0-5.

ويستكمل منتخب الرماية منافسات مسابقة التراب اليوم بفئتي الرجال والسيدات عند الساعة الرابعة فجرا، كما يشارك لاعب منتخب الكوراش عيسى العلي في منافسات وزن تحت 81 كجم، ويخوض منتخب القوس والسهم للرجال والسيدات مرحلة التصفيات بفئتي القوس المركب والقوس الاولمبي، وفي ألعاب القوى يشارك يعقوب اليوحة في تصفيات سباق 110 م حواجز، كما تشارك مضاوي الشمري في تصفيات سباق 200 م ، بينما تخوض أمل الرومي نهائي سباق 1500 م، ويختتم أزرق اليد منافسات اليوم بمواجهة البحرين عند الساعة 01:00 ظهرا.

