الأبيض والأخضر مستعدان للمهمة الآسيوية

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يواصل العربي والكويت استعدادتها للجولة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي حيث يستقبل العربي ضيفه النجمة اللبناني غداً الاثنين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ويستضيف الكويت الوحدات الأردني بعد غد ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية. وبينما بدأ الفريق اللبناني تدريباته على ملعب السالمية أول من أمس استعداداً لمواجهة الأخضر، يصل اليوم وفد الفريق الأردني للقاء الأبيض.

وأكمل العربي والكويت استعداداتهما للبطولة الآسيوية بفوز الأول على خيطان 4-0، والثاني على السالمية 2-0 الأربعاء الماضي في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ونشر حساب نادي النجمة على صحفته الرسمية تصريحات للاعبيه يناشدون فيها جماهيره في الكويت بدعم الفريق في مباراته المهمة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام الرفاع البحريني 0-2، في حين فاز العربي على الزوراء العراقي 2-1.

في المقابل، وجّه رئيس نادي الوحدات بشار حوامدة رسالة لجماهير النادي الموجودة في الكويت، بهدف توفير المساندة المطلوبة للفريق. وقال حوامدة، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «جماهير الوحدات في الكويت، نحن الآن بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم في مواجهة الكويت الكويتي، فريقنا بحاجة إلى تحفيزكم وشد همتكم ليحقق النجاح في هذه المباراة المهمة». وأضاف: «نعلم أن جمهور الوحدات قوي وموجود في كل مكان، لذلك نهيب بكم أن تكونوا خلف فريقكم وتظهروا الدعم اللازم في المدرجات، نحن نثق تمامًا في قدرتكم على تشجيع اللاعبين وإعطاءهم الطاقة الإيجابية لتحقيق الانتصار».

