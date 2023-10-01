عودة الوفد الرسمي الأول

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غادر الوفد الرسمي الأول مدينة هانغتشو متجها الى الكويت بطائرة خاصة بعد أن انهى مشاركته في الدورة ويتمثل الوفد الرسمي الاول في وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ جابر الثامر، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة فيصل اليتيم. كما ضم الوفد أبطال الكويت عبدالله الطرقي صاحب الميدالية الذهبية في رماية السكيت فردي والميدالية الفضية في رماية السكيت زوجي - مزدوج مع البطلة ايمان الشماع صاحبة الميدالية الفضية التاريخية، وبطل الكويت في المبارزة يوسف الشملان الذي حقق الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح السابر للفردي. من جهته، قدم رئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان وأمين السر حمد العوضي الشكر والتقدير لمدير بعثة الكويت وعضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية فاطمة حيات والى نائبة مدير البعثة نجاة الصايغ على جهودهم المبذولة اتجاة اللاعبين والجهاز الفني والاداري.