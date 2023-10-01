loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عودة الوفد الرسمي الأول


غادر الوفد الرسمي الأول مدينة هانغتشو متجها الى الكويت بطائرة خاصة بعد أن انهى مشاركته في الدورة ويتمثل الوفد الرسمي الاول في وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وعضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ جابر الثامر، ونائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة فيصل اليتيم. كما ضم الوفد أبطال الكويت عبدالله الطرقي صاحب الميدالية الذهبية في رماية السكيت فردي والميدالية الفضية في رماية السكيت زوجي - مزدوج مع البطلة ايمان الشماع صاحبة الميدالية الفضية التاريخية، وبطل الكويت في المبارزة يوسف الشملان الذي حقق الميدالية البرونزية في مسابقة سلاح السابر للفردي. من جهته، قدم رئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان وأمين السر حمد العوضي الشكر والتقدير لمدير بعثة الكويت وعضو مجلس ادارة اللجنة الاولمبية فاطمة حيات والى نائبة مدير البعثة نجاة الصايغ على جهودهم المبذولة اتجاة اللاعبين والجهاز الفني والاداري.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة