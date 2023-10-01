مسرحي يهدي السعودية أول ذهبية

محلية

منح العداء المخضرم يوسف مسرحي السعودية ميداليتها الأولى في الدورة بعد احرازه ذهبية سباق 400 م أمس اثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير. وسجّل مسرحي (35 عاماً) 45.55 ثانية، متقدماً على الياباني كنتارو ساتو (45.57) والبحريني الشاب يوسف علي عباس (45.65). وقلص مسرحي الفارق بعد أول 200 م وراء عباس، وصمد حتى خط الوصول في ظل تقدّم سريع من ساتو الذي حلّ ثانياً بفارق عشرَين من الثانية. وكان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 (44.46) وبرونزية غوانغجو 2010 (45.71)، كما يملك ذهبية التتابع في السباق عينه في نسخة 2010. قال مسرحي لوكالة فرانس برس «كما وعدت أمس، اول ميدالية ستكون عن طريق يوسف المسرحي.. السباق كان صعباً جدًا وتكتيكياً بوجود العدائين اليابانيين».