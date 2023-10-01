تشالو: فوز مهم لكاظمة

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أكد البرتغالي فرانشيسكو تشالو مدرب كاظمة الجديد أن الفوز الذي حققه الفريق على الجهراء بنتيجة 2-1 «مهم للغاية» خصوصاً أنه جاء بعد أقل من أسبوع على مهمة تدريب البرتقالي.

ونجح كاظمة بقلب تخلفه أمام الجهراء بهدف بيترو (6)، إلى الفوز بهدفي توني سيلف (63)، وميشيل ميلاد (90+3) في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال تشالو في تصريح صحافي بعد المباراة: «هدف التعادل منحنا ردة فعل جيدة وفي الشوط الثاني شكلنا خطورة وحصلنا على فرص وركلات ركنية عديدة»، مشيراً إلى أنه يطمح إلى المزيد من التطور خلال الفترة المقبلة والاستعداد للمباريات القادمة. ورفع البرتقالي رصيده إلى 4 نقاط، في حين ظل الجهراء بلا رصيد بعد أن تلقى هزيمته الثالثة في 3 مباريات. يذكر أن الجولة افتتحت الأربعاء بفوز العربي على خيطان 4-0، والكويت على السالمية 2-0.

