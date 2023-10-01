القادسية يلتقي الفتح في افتتاح «السلة العربية»

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يفتتح القادسية منافسات بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة في 06:00 بلقاء الفتح السعودي ضمن المجموعة الثالثة في البطولة المقامة على في العاصمة القطرية الدوحة لغاية 12 أكتوبر الحالي. ويلعب اليوم أيضا في المجموعة الثانية اتحاد الجزائر مع السيب العماني، والأهلي القطري مع دينامو اللبناني، فيما يلتقي في المجموعة الرابعة الأهلي المصري مع دجلة العراقي، ومجد طنجة المغربي مع بيروت اللبناني، في حين يلعب في المجموعة الأولى خدمات البريج الفلسطيني مع قطر القطري. ووزعت الفرق على أربع مجموعات حيث ضمت المجموعة الاولى اندية قطر والمحرق البحريني والبريج والكويت. فيما ضمت المجموعة الثانية اندية الاتحاد السكندري المصري والسيب والاهلي ودينامو والاتحاد. اما المجموعة الثالثة فضمت اندية القادسية ووحدة صنعاء اليمني وسلا المغربي والفتح السعودي فيما ضمت المجموعة الرابعة اندية الاتحاد الليبي ودجلة وطنجة وبيروت اللبناني والاهلي المصري. ويغيب الكويت حامل اللقب عن اليوم الأول للبطولة حيث سيلتقي المحرق غدا.

ووينص نظام البطولة على استبعاد الفريق الحاصل على المركز الخامس في المجموعتين الثانية والخامسة في الدور الثاني حيث تتأهل اول 4 فرق من كل مجموعة لتلعب بنظام «المقص» ما يعني ان ممثلا السلة الكويتية الكويت والقادسية ضمنا تأهلهما الى الدور الثاني بحكم انهم وقعا في المجموعة الاولى والثالثة التي تضم 4 فرق فقط.

وكان الأبيض والأصفر اقاما معسكراً خارجياً في العاصمة الصربية بلغراد استعداداً للبطولة حيث لعب كل منهما 5 مباريات ودية. وتعاقدت إدارة الاصفر مع المحترفين الاميركي رونالد لوري ومواطنه داروين ويليامز والباهامسي داربي كوليبي استعداداً للبطولة فيما جددت ادارة الابيض تعاقدها مع المحترف الاميركي انتونتي ماركوس والهاييتي كادي لالان والجزائري محمد حراث. وتعتبر مباراة القادسية مع الفتح السعودي متكافئة نظراً الى تقارب مستوى الفريقين اذ من المرجح ان تشهد المباراة ندية واثارة.

