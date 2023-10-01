العربي سادساً في «سلة الدوحة»

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خسر العربي أمام دجلة العراقي 75-94 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن دور تحديد المراكز في بطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة. وبلغ الحكمة اللبناني ومواطنه بيروت المباراة النهائية للبطولة بفوز الأول على الزمالك المصري 68-61، والثاني على الأهلي الليبي 79-65. كما فاز أيضا أول من امس الفتح المغربي على ميرالكو الفلبيني 75-56.

وبهذه النتائج احتل العربي المركز السادس خلف دجلة الخامس، وجاء الفتح سابعاً وميرالكو في المركز الثامن، في حين اقيمت المباراة النهائية ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في وقت متأخر مساء أمس.

