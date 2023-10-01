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العربي سادساً في «سلة الدوحة»

زيد خلف
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الأحد 01 أكتوبر 2023

خسر العربي أمام دجلة العراقي 75-94 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن دور تحديد المراكز في بطولة الدوحة الدولية الودية لكرة السلة. وبلغ الحكمة اللبناني ومواطنه بيروت المباراة النهائية للبطولة بفوز الأول على الزمالك المصري 68-61، والثاني على الأهلي الليبي 79-65. كما فاز أيضا أول من امس الفتح المغربي على ميرالكو الفلبيني 75-56.
وبهذه النتائج احتل العربي المركز السادس خلف دجلة الخامس، وجاء الفتح سابعاً وميرالكو في المركز الثامن، في حين اقيمت المباراة النهائية ولقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في وقت متأخر مساء أمس.


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