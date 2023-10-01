الفيلكاوي يشيد بالفوز

محلية

أشاد المدير العام لكرة القدم في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي بالفوز الذي حققه الفريق على الصليبخات 2-0 أول من أمس، مشيرا الى الفريق طبق خطة وتعليمات المدرب خاصة في الشوط الثاني مما أسفر عن تحقيق أول فوز لهم والظفر بالنقاط الثلاث. وأضاف الفيلكاوي أن فترة التوقف كانت إيجابية للمدرب لمعالجة بعض النقاط والاخطاء التي كانت في الفترة الماضية مما أدي الى تحسن مستوى الفريق عما كان علية في الفترة السابقة. وتابع: «يجب على اللاعبين نسيان هذه المبارة والتركيز على المباراة المقبله أمام نادي الساحل الاربعاء المقبل وتقديم مستوى أفضل»، لافتا الى أن الفوز سيعطي الفريق دفعة معنوية قوية قبل فترة التوقف.