«براعم هوكي الجليد» عسكر في الإمارات

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قال رئيس نادي الالعاب الشتوية فهيد العجمي ان منتخب هوكي الجليد للبراعم (تحت 12 سنة) أقام معسكراً قصيراً في مدينة دبي الاماراتية لعب خلاله مباراتين وديتين مع فريق أكاديمية غالاكسي الاماراتي احد فرق المقدمة هناك. وذكر العجمي ان النادي يسعى لبناء جيل من اللاعبين الواعدين ليكونوا مستقبل رياضة هوكي الجليد الكويتية، مضيفاً ان لاعبي الفريقين استفادوا كثيراً من هاتين التجربتين الوديتين ولا سيما باكتساب اجواء المباريات. واشاد بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقاه الوفد الكويتي، معتبراً أن «هذا الأمر ليس مستغرباً على الأشقاء الإماراتيين».