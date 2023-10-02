«الذهب» هبط 5 %

مال وأعمال

سجلت أسعار الذهب خسائر شهرية بنسبة 5 في المئة لتهبط إلى مستوى 1849 دولارا أميركيا للأونصة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.

وقال تقرير متخصص صادر عن شركة «دار السبائك» إن أسعار العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) انخفضت بنسبة 0?67 % أي ما يعادل 12?5 دولاراً للأونصة وبذلك سجل الذهب خسائر أسبوعية وفصلية وشهرية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي). وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 18?6 ديناراً (نحو 57 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 17 دينارا «نحو 52 دولارا» فيما أغلقت الفضة عند 265 دينارا (808 دولارات) للكيلوغرام.

