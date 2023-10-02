«الخليج» توّج 10 فائزين في سحب «الدانة»

مال وأعمال

أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين ب 1,000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر سبتمبر الماضي، وهم:

عمرو محمد الزغبي

شهربان عبدالعزيز صادق

فضيلة مبارك العبدان

عمر إبراهيم عمر عبدالله

أحمد عزيز حسني (قاصر)

مريم محمد أحمد الكندري

رسماري دل رودريغز

أماني رمضان علي موسى

شيخة حمد الجاري

زينب جابر عباس حسن علي

يذكر أن 30 نوفمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 2مليون دينار، والذي يقام في تاريخ 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علماً أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة أخيراً من 1.5 إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع. ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منهم 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلاً عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار. ومن المميزات العديدة التي يتمتع بها عملاء حساب الدانة أنه الحساب الوحيد في الكويت الذي يحول فرصك بالفوز من السنة الماضية إلى السنة التالية، وذلك ضمن برنامج مكافأة العملاء على وفائهم وولائهم لبنك الخليج. ولزيادة فرص الربح، يجب على العملاء أن يحافظوا على المبلغ المودع في الحساب بأن لا يقل عن 200 دينار، أو أن يزيدوه للحصول على فرص ربح أكثر باستمرار، للحفاظ على فرص المشاركة في السحب الشهري وربع السنوي والسنوي.

