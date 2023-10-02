«وربة» يطرح أول نظام تفاعلي للفتاوى الشرعية

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن طرح أول نظام تفاعلي للفتاوى الشرعية يُسهل على المتصفح الوصول إلى الحكم الشرعي للمنتجات والأحكام المتعلقة في المعاملات المالية وأنشطة وخدمات البنك بطريقة مبتكرة سهلة وميسرة.

وأوضح المدير التنفيذي -الإدارة الشرعية في بنك وربة الدكتور عيسى القصار أنه قد تم تحويل كتاب الفتاوى من نسخة مطبوعة إلى نسخة تفاعلية تُسهل الوصول إلى المعلومة ونسخها من مرجعها في كتاب الفتاوى الشرعية، مضيفاً أن النظام يوفر نسخة افتراضية لكتاب الفتاوى ويمكن البحث عن الفتوى من خلال كتابة أي كلمة تحتوي عليها الفتوى أو العنوان أو السؤال أو الاجابة مع توثيق المحتوى برقم المحضر.

وذكر القصار أن المتصفح يستطيع الدخول إليها من خلال تطبيق بنك وربة ولا يشترط أن يكون من عملاء بنك وربة، موضحاً أنه بمجرد فتح التطبيق والدخول إلى صفحة الخدمات ستظهر أيقونة «الفتاوى الشرعية» وفيها العديد من الخدمات التالية:

• الوصول إلى النسخة النهائية بصيغة PDF

• الفتاوى مرتبة على أبواب بحيث يسهل التصفح والاطلاع

• البحث عن الفتوى في أي باب من أبواب الكتاب

• يمكن نسخ الفتوى ومشاركتها من خلال الضغط على زر المشاركة.

وأشار القصار إلى أن طرح النظام يأتي انطلاقاً من المسؤولية الشرعية في نقل الفتاوى والمراجع الفقهية التي يستند إليها البنك في طرح منتجاته وخدماته لعملاء البنك ولزيادة الثقافة الشرعية في المعاملات المالية الإسلامية. وأفاد القصار بأن القطاع الشرعي في البنوك الإسلامية بجميع تخصصاته، لم يعد مجرد أداة لرقابة أعمال المؤسسة؛ بل أضحى مساهماً رئيساً في كل المنتجات والخدمات التي تقدمها، وجميع الأنشطة التي تقوم بها، والعمل المستمر على تطويرها بما يتوافق مع أحكام الشريعة السمحة.

واختتم القصار بأنه ومع التطورات المتلاحقة في عالم الخدمات المصرفية، خصوصاً ما يتعلق بتطور التقنيات والانتشار المذهل للخدمات الرقمية، فقد فرضت تحديات جديدة وكبيرة أمام القطاع الشرعي، الذي بات عليه مواكبة هذه التطورات، والسعي إلى الاستفادة منها دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».

