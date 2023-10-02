«بوبيان» يُنظم برنامج التدريب الميداني لطلبة الجامعات والمعاهد

مال وأعمال

نظم بنك بوبيان برنامجاً تدريبياً ضمن مشروع «بادر ويانا» الذي تنظمه الهيئة العامة لشؤون القُصر، والذي يهدف لإعداد وتدريب مجموعة من طلبة الجامعات والمعاهد في إطار سعي البنك الدائم للاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة وتطويرها لصقل مهاراتهم.

وقال المدير العام لمجموعة الموارد البشرية في البنك، عادل الحماد، إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار جهود البنك الرامية للنهوض بالشباب، ولاسيما طلبة الجامعات والمعاهد وتعريفهم بالمتطلبات المستقبلية لسوق العمل وتعزيز عملية البناء والتطوير بما يتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم، ولاسيما في القطاع المصرفي.

وأوضح أن بوبيان يولي هذه الشريحة اهتماماً خاصاً عبر تسخير جميع الأدوات والبرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم، وتزويدهم بالخبرات اللازمة التي تُعزز قدراتهم وتُسهم في تطويرهم، بما يحقق التنمية والنمو المستدام.

وأضاف أن البرنامج تناول العديد من التجارب والمهام الميدانية التي تساعد على الارتقاء بقدرات وخبرات المشاركين لتعزيز إمكاناتهم وإطلاق العنان لأفكارهم نحو الإبداع والابتكار لبناء جيل مبدع ومؤثر يضع بصمته على مسيرة التطور ورفع مستوى الأداء.

من جانبه، قال مساعد مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان، عبدالوهاب الخبيزي: إن الاستثمار في رأس المال

البشري يمثل جزءاً لا يتجزأ من أساسيات العمل في بنك بوبيان وأحد أهم أسباب نجاح منظومة العمل به على مدار السنوات الماضية، منوهاً أن ما تشهده قطاعات الأعمال حالياً من تنافسية شديدة

يتطلب منا سرعة الاستجابة لمتطلبات تطوير قدرات مواردنا البشرية وصقل مهاراتهم على أعلى المستويات المهنية.

واختتم الخبيزي بأن التعاون مع «الهيئة العامة لشؤون القُصر» من شأنه أن يُسهم في تطوير هذه الشريحة من الشباب الكويتي وتعزيز شعورها بقيمتها وتأثيرها الإيجابي، وهو ما يتفق تماماً مع القيم الأساسية للبنك التي توفر فرصاً للطلبة تتيح لهم كسب المهارات العملية والحصول على فرص تدريبية تصقل مهاراتهم،مؤكداً مواصلة بنك بوبيان دعم مختلف شرائح المجتمع ولاسيما الطلبة، إيماناً منه بأنهم مستقبل الكويت والمحرك الرئيسي للتنمية وتحقيق النجاح والإنجاز لدولة الكويت.

