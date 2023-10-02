«التجاري» كافأ الفائزين في سحوبات «النجمة»

مال وأعمال

أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة . وقد تم إجراء السحب امس (الأحد) الموافق 1 أكتوبر 2023 في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة اعبدالعزيز أشكناني.

وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:

أولاً: سحب حساب النجمة الشهري – جائزة 20000 دينار من نصيب الفائز: راضي جرجس دانيال جرجس.

ثانياً: سحب حساب النجمة الاسبوعي – جائزة 5000 دينار من نصيب الفائز: محمد أسامة عدنان مريش.

ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار، وشهرية بقيمة 20000 دينار، بالإضافة الى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 دينار، وسحب آخر العام

على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي

في العالم بقيمة 1,500,000 دينار.

