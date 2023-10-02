مصر تدرس إصدار «رخص فضية» للشركات الناشئة

مال وأعمال

تدرس الهيئة العامة للاستثمار في مصر إصدار «رخص فضية» للشركات الناشئة قبل نهاية 2023، بما يساعد على تسهيل أعمالها وأنشطتها، بحسب ما قاله رئيس الهيئة حسام هيبة. في العادة، يعمل مؤسسو الشركات الناشئة من الشباب المصري، على تأسيس شركات خارج البلاد، ثم فتح مكاتب تمثيل وفروع لها في مصر والعمل بشكل رسمي. في أغسطس الماضي، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر، أن الشركات الناشئة في مصر جمعت 305 ملايين دولار في النصف الأول من العام الحالي من خلال 23 صفقة، لتحتل مصر بذلك المرتبة الثانية في الشرق الأوسط.

