حيدر لـ «النهار»: سلبيات «السمسرة المنزلية» ستحتاج سنوات لمعالجتها

مال وأعمال

أكد عماد حيدر رئيس اتحاد وسطاء العقار أن مهنة أعمال السمسرة العقارية التي العقود فيها بمئات الآلاف بل بملايين الدنانير ويصل حجم التداول فيها إلى أكثر من ثلاثة مليارات دينار سنوياً ومن أكبر الاسواق في الكويت وعقد الوسيط هو العقد الوحيد المعترف به في إدارة التسجيل العقاري لبيع وشراء العقارات، والرقابة على الوسيط صارمة من جهات رقابية عدة مثل ادارة مكافحة غسل الاموال وادارة الرقابة وادارة العقار بوزارة التجارة لأهمية هذه المهنة وعقود وسطاء العقار.

وقال حيدر في تصريحات لـ«النهار» ان وزارة التجارة اصدرت أخيراً قرارا يحمل اسم (الانشطة ذات الطبيعة الخاصة) وهي انشطه تمارس من المنزل دون الحاجة الى عقد ايجار ووصل ايجار وهذا القرار يشمل 54 نشاطاً من ضمن الانشطة مهنة اعمال السمسرة العقارية، لافتا الى انه كما هو معروف لكل قرار او قانون سلبيات وايجابيات ومؤيدون ومعارضون، وبصفتي مسؤولا عقاريا نوازن الامور وقرارنا دائماً مبني على حجم السلبيات والايجابيات للقرار ونشير لها حتى يتسنى للمسؤولين تصحيح المسار والوصول للهدف المنشود.

واشار حيدر الى انه من هذا المنطلق فان من اهم سلبيات هذا القرار هي:

1- صعوبة الرقابة على المنازل.

2- قد تصل التراخيص الى أكثر من 3 الاف رخصة عقارية في السنة الاولى من القرار بما يعادل ضعفي العدد الموجود حاليا في السوق وهذا الكم الهائل لايحتاجه ولايستوعبه السوق المحلي.

3- بما أن عملية بيع العقارات تمر بمرحلة التسويق ثم عقد الصفقة اعتقد ممكن مرحلة التسويق تتم من خلال المنزل أو وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ولكن الأهم عقد الصفقات لابد من وجود كيان رسمي ومحل معروف لعقد الصفقات حفاظاً على لحقوق البائع والمشتري وسهولة المراقبة من الجهات الرقابية المعنية بالسوق العقاري.

واضاف حيدر الى انه من الأفضل استبدال نشاط اعمال السمسرة العقارية في القرار بأنشطة اخرى يمكن مزاولتها من المنزل مثل التقييم العقاري وادارة املاك الغير وادارة المعارض وتتم ممارسة اعمال السمسرة العقارية من المكاتب فقط للارتقاء بهذه المهنة مهنياً وحفظ حقوق اطراف العقد والمواطنين من المتلاعبين ومنع الدخلاء من الاساءة الى السوق الكويتي وحتى لاتصبح مهنة من ليس لديه مهنة ونصبح كالدول المتقدمة نفتخر بمستوى العاملين في السوق وخصوصا اننا قطعنا شوطا كبيرا في الدورات وعقد اتفاقيات تعاون مع افضل الجامعات الخاصة للارتقاء بالوسطاء مهنياً.

وشدد حيدر على انه من اهم ايجابيات القرار أنه اذا تم سحب نشاط اعمال السمسرة العقارية فهو يساعد على خفض الايجارات وبالفعل هناك انشطة يمكن مزاولتها من المنازل دون الحاجة الى محلات او مكاتب.

وفي النهاية القرار صدر ويمكن تعديله وفي حال عدم التعديل فلابد من تجربته على ارض الواقع ان كان مفيداً لسوق العقار سيستفيد الجميع وان كان مضراً فالله يعين الجميع وسنحتاج لسنوات طويلة لاصلاح الامور.

