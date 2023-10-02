السعودية ترخص لـ162 مركزاً إقليمياً للشركات

مال وأعمال

ذكرت وزارة المالية السعودية أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية أثمرت في الخروج من العديد من الإنجازات. وأضافت الوزارة في بيانها التمهيدي لميزانية العام 2024، أن أبرز هذه الإنجازات هي إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من العام 2023. والمقار الإقليمية السعودية هي مقار لشركات متعددة الجنسيّات أنشئت وفقًا لأحكام القوانين السعودية بهدف تقديم الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

