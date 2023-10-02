«المركز»: %1.6 تراجعاً للسوق الكويتي

مال وأعمال

أوضح المركز المالي الكويتي «المركز»، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر سبتمبر 2023، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً خلال الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 1.6%. وقد سجلت جميع القطاعات تراجعاً في نهاية سبتمبر. ومن بين القطاعات في بورصة الكويت، حقق القطاع المصرفي أقل الخسائر بنسبة تراجع بلغت 1.1%.

وأشار تقرير «المركز» أن معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الكويت بلغ 3.82% على أساس سنوي في أغسطس، أي أعلى من النسبة التي سجلها في شهر يوليو والتي بلغت 3.75% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع في مكون الأغذية والمشروبات. وتراجع سوق الائتمان خلال أغسطس للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.3% على أساس شهري، نتيجة لانخفاض بنسبة 1% على أساس شهري في عمليات الإقراض للشركات. وتراجعت مبيعات العقارات في الكويت بنسبة 20% على أساس سنوي في أغسطس، حيث وصل إجمالي المبيعات إلى 293 مليون دينار، وذلك بسبب العوامل الموسمية وانخفاض الطلب على خلفية التقييمات السكنية المرتفعة وصعوبة الظروف المالية.

وتناول تقرير «المركز» أداء أسواق المنطقة، حيث كان أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر متفاوتاً، في ظل توقعات الاحتياطي الفيدرالي المتشددة بشأن أسعار الفائدة خلال العام 2024. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC Composite) بنسبة 2.5%.

وتراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية، رغم ارتفاع أسعار النفط، عدا سوقي دبي وقطر. وانخفض مؤشر السوق السعودي بنسبة 3.8% خلال سبتمبر، نتيجة لتأثير قرار خفض إنتاج المملكة من النفط على الاقتصاد. وقد رجح صندوق النقد الدولي أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي للمملكة العربية السعودية أقل من التوقعات الحالية البالغة 1.9% لعام 2023 بسبب خفض إنتاج النفط ولكنه سيظل إيجابياً.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3%، مدعوماً بشكل هامشي بارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 2% خلال الشهر مدعوماً بأداء أسهم القطاع العقاري.. وسجل مؤشر السوق القطري مكاسب هامشية بنسبة 0.6% حيث جذبت التقييمات اهتمام مؤسسات الاستثمار الأجنبية.

وتناول تقرير «المركز» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في دبي بنسبة 1% على أساس سنوي في يوليو 2023 مقارنة بارتفاع 2.05% على أساس سنوي في الشهر السابق، وهي أبطأ وتيرة نمو على مدى 17 شهرا متتاليا.

وانخفض معدل التضخم في السعودية إلى 2% على أساس سنوي في أغسطس، من 2.3% على أساس سنوي في يوليو. وظل مكون السكن المحرك الرئيس للتضخم حيث ارتفعت إيجارات المساكن بنسبة 10.8% على أساس سنوي. وارتفع فائض الإيرادات من قطاع السياحة في السعودية إلى 6.08 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2023، بارتفاع نسبته 225% عن الإيرادات المسجلة في الربع الأول من عام 2022.

وقام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي الزيادة العاشرة له خلال 14 شهراً. ومع ذلك، أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن تكاليف الاقتراض قد تكون وصلت إلى ذروتها. وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساس دون تغيير للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين عند 5.25% بعد رفعه 14 مرة متتالية.

