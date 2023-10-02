الإمارات بيئة مثالية لممارسة الأعمال في قطاع التجزئة

مال وأعمال

كشفت «ابلو»، أن 88% من تجّار التجزئة يجدون دولة الإمارات مثالية لممارسة أعمالهم، جاء ذلك ضمن نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها يوجوف مع 100 من قادة قطاع التجزئة كجزء من تقرير «البيع بالتجزئة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» التابع لـ «ابلو». كما شمل الاستطلاع توصيات أساسية من متخصصين في القطاع مثل Checkout.com وSAP.

وأشار التقرير إلى تفاؤل قوي بنسبة 73% بين قادة قطاع التجزئة حول تحقيق نمو في إيراداتهم وأرباحهم هذا العام، حيث وصف نصف المستجيبين للاستطلاع بنمو عملياتهم المرتبطة بتجارة التجزئة الالكترونية بنسبة 20% أو أكثر سنوياً.

وتشير توقعات غرفة التجارة والصناعة إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات من 8.4 مليارات دولار في 2021 وصولاً إلى 9.2 مليارات دولار في 2026، مما يدعم الموقف المتفائل لهذا الاستطلاع.

وفي تصريحٍ له حول ما جاء في التقرير قال نيكولاس برايلانتس، المؤسس ومدير الرؤية في «ابـلـو»: «على ما يبدو أن عمليات التجارة الإلكترونية في عام 2023 ستسجل رقماً قياسياً في جميع أنحاء المنطقة، حيث تشير استطلاعات الرأي أن تجّار التجزئة يشهدون نمواً سريعاً وتفوقاً يتعدى حجم نمو العديد من الأسواق العالمية. إن التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تظهر مرونة ملحوظة وتقاوم الاتجاهات العالمية في التضخم واضطرابات سلاسل التوريد».

وأضاف قائلاً: «إن دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية يقدمون على تطوير عمليات عالمية المستوى وذلك من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والبنية الأساسية والكفاءات والمواهب، حيث وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المنطقة تحقق قفزة نوعية على البلدان الأخرى حول العالم في السرعة وأيضاً في تحقيق كفاءة وتيسير عمليات التجارة الإلكترونية».

ومن ضمن النتائج الرئيسية الأخرى التي كشف تقرير «ابلو» عنها:

?63% من قادة تجارة التجزئة يجدون إدارة اللوجستيات تمثل تحدياً.

?51% من تجار التجزئة في الإمارات يرغبون بتكثيف تواجدهم العالمي وممارسة التجارة الإلكترونية عبر الحدود.

?6 من كل 10 قادة أعمال يجدون إدارة دفعات التجارة الإلكترونية تمثل تحدياً.

?انخفض استخدام النقد منذ عام 2018 إلى النصف وتم استبداله بحلول «اشتر الآن وادفع لاحقاً» وأصبحت تمثل الآن 23% من مبيعات التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن تتفوق على الاستخدام النقدي بنسبة 35%، ولا يزال استخدام بطاقة الائتمان/ الخصم هي طريقة الدفع الأكثر شيوعاً في مجال التجارة الإلكترونية وتمثل 42% من المعاملات (حسب ما جاء في بيانات ابلو).

?وبالرغم من الطلب المتزايد على خدمة «اشتر الآن وادفع لاحقاً» إلا أن ثلثي تجّار التجزئة الإلكترونية في المنطقة لا يوفرون هذه الخدمة.

