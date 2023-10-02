«زين» استقبلت أبطال الأزرق العائدين من «الآسياد»

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أعلنت زين – الشريك الرسمي لبعثة دولة الكويت المُشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، عن مشاركتها في استقبال أبطال الأزرق والوفد المرافق للبعثة في قاعة التشريفات بمطار الكويت الدولي، وذلك بعد عودتهم إلى أرض الوطن من الصين مُحمّلين بأول ثلاث ميداليات باسم الكويت في «الآسياد».

وكان برفقة الأبطال والوفد العائد من الصين وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، وكان في استقبالهم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة اللجان الرياضية الشيخ مبارك فيصل النواف الصباح، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومسؤولي الشركة وكبار الشخصيات من المجتمع الرياضي.

وحرصت زين على استقبال الأبطال بالورود في قاعة التشريفات، حيث أحرز كل من البطل عبدالله طرقي الرشيدي الميدالية الذهبية في الرماية (سكيت فردي)، بالإضافة إلى تحقيقه أيضاً الميدالية الفضية مع البطلة إيمان الشماع في الرماية (سكيت زوجي)، كما أحرز البطل يوسف الشملان الميدالية البرونزية في المبارزة (سلاح السابر).

وحقق أيضاً أبطال الأزرق خالد المضف وعبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي الميدالية الفضية في الرماية (مسابقة التراب) ليرفعوا رصيد الكويت إلى 4 ميداليات حتى الآن (ذهبية وفضيّتين وبرونزية)، وما زال لدى الأزرق مشاركات أخرى مقبلة في عدد من الرياضات الأخرى، وتتمنى لهم «زين» كل التوفيق في تحقيق الذهب.

وتعتبر ميدالية البطل يوسف الشملان هي الأولى في تاريخ الاتحاد الكويتي للمبارزة، كما عادَل البطل عبدالله الرشيدي الرقم القياسي العالمي في النهائي (60 طبقاً)، وحطّم الرشيدي مع البطلة إيمان الشماع الرقم القياسي العالمي (149 طبقا من أصل 150)، وتعتبر الشماع هي أول بطلة كويتية تحصل على الميدالية الفضية بالرماية في دورة الألعاب الآسيوية.

وحرصت زين على الوجود على أرض الميدان في الصين جنباً إلى جنب مع أبطال الكويت في صورة جميلة عكست التعاون الفعّال بين القطاعين العام والخاص لدعم الرياضيين الكويتيين في المحافل العالمية وتشجيعاً لهم للسعي وراء الألقاب التي ترفع علم البلاد في أكبر البطولات الرياضية.

وعبر هذه الشراكة، قامت زين بدعم 141 لاعبا ولاعبة مثلّوا الكويت في 25 رياضة مختلفة هي الغولف، وكرة القدم، والتنس، والسكواش، والرماية، والرماية بالسهام، والدراجات الهوائية، والتايكواندو، والكاراتيه، والملاكمة، والكوراش، والجودو، والمبارزة، والجوجتسو، والمصارعة، والتجديف، والغوص، والتراياثلون، وكرة اليد، والسباحة، وألعاب القوى، والتسلق الرياضي، والجمباز الإيقاعي، والشطرنج، والفروسية.

