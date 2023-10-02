رفع سيارات مهملة في الجهراء والعاصمة

وطن النهار

نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة العاصمة جولاتها الميدانية بشكل يومي استكمالاً للحملات التفتيشية التي تقوم بها حيال المظاهر السلبية لإزالة اي مخالفات تشوه المنظر العام في مختلف مناطق المحافظة.

وقام فريق مركز نظافة الروضة حملة واسعه لإزالة المركبات المهملة والسكراب في منطقة الخالدية اسفرت عن رفع عدد 15 مركبة ما بين مهملة وسكراب، وضم الفريق رئيس مركز نظافة الروضة خالد شعيل ومسؤول النوبة هشام الجفيري الى جانب المفتشين سعد بن شوق ويوسف الدوسري.

و اكد مدير ادارة النظافة واشغالات الطرق سعد الخرينج استمرار الحملات التفتيشية اليومية لرصد ورفع المركبات المهملة والسكراب وذلك لرفع مستوى النظافة والحد من الظواهر السلبية التي تخالف لائحة النظافة وقوانين البلدية.

من جهة اخرى، نفذت ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في فرع بلدية محافظة الجهراء جولات ميدانية لمتابعة اعمال التنظيف في مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية. وقال مدير ادارة النظافة محمد الجبعة ان اعمال التنظيف التي تم انجازها من خلال مشاركة 140 عامل نظافة الى جانب توفير 30 نسافا بالإضافة الى 8 جرافات و10 هاف لوري، 8 مكابس، 9 تريلات، 6 سطحات و2 كرين بوم، وقد أسفرت عن رفع 6 سيارات مهمله وسكراب ورفع 3 عربات فود ترك بالإضافة الى تحرير 15 مخالفة.

واضاف قائلا وفرنا العمالة والاليات والمعدات لإنجاز اعمال النظافة في مختلف المناطق على مستوى محافظة الجهراء خاصة المواقع وجود النفايات التي يتم رصدها من قبل مفتشي النظافة بشكل يومي.

ودعا الجبعة الجميع الى التعاون مع فرق مراقبة اعمال التنظيف لرفع

مستوى النظافة وضرورة وضع القمامة في الحاويات المخصصة لها وعدم رميها خارج تلك الحاويات، مؤكدا ان مفتشي النظافة يتعاملون مع بلاغات الشكاوي الواردة الى الادارة على مدار الساعة

لاتخاذ الاجراءات الرقابية بحق المخالفين بشكل فوري وتطبيق لائحة النظافة بهذا الخصوص.

